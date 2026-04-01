L’UOMO ERA A BORDO DI UNO SCOOTER E INDOSSAVA UN CASCO INTEGRALE E HA SPARATO DUE COLPI DI PISTOLA AD ARIA COMPRESSA CONTRO DUE ISCRITTI ALL’ANPI

Ha esploso tre colpi presumibilmente con una softair l’uomo che ha ferito una coppia, iscritta all’Anpi, nei pressi di parco Schuster dov’era terminato il corteo per il 25 aprile.

Sembra che l’uomo fosse a bordo di uno scooter chiaro, con casco integrale nero e giacca verde militare, e abbia sparato da una distanza di circa dieci metri prima di fuggire. Due colpi hanno ferito il marito e un altro la moglie.

Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso dettagli dello scooter per risalire all’identità dell’aggressore. Sulla vicenda indagano gli investigatori della Digos e del commissariato San Paolo.

La Procura di Roma attende una prima informativa dalle forze dell’ordine sul ferimento di un uomo e di una donna, entrambi iscritti all’Anpi, a margine di una manifestazione il 25 aprile nella zona di via delle Sette Chiese. L’incartamento potrebbe finire all’attenzione dei pm dell’antiterrorismo. Gli inquirenti potrebbero ipotizzare il reato di lesioni aggravate.

(da agenzie)