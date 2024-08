I SOCIAL SI DIVIDONO TRA COLPEVOLISTI E INNOCENTISTI: C’E’ CHI INSINUA UNA MACCHINAZIONE DIETRO AL RITIRO



I social non perdonano, e molti utenti stanno accusando la pugile italiana di non essere nuova a simulazioni di infortuni per uscire da situazioni scomode durante gli infortuni, o almeno questa sarebbe la teoria che sta riscuotendo molto successo sui social.

Il video che dall’alba di questa mattina sta spopolando su X ritrae Angela Carini impegnata in un incontro con la turca Busenaz Surmeneli ai Mondiali di Istanbul del 2022.

Verso la fine del primo round l’azzurra improvvisamente scivola, o cade, comunque va a terra, si accascia, lamenta un dolore fortissimo alla caviglia e non riprende più l’incontro. Lo strano movimento dell’atleta e l’apparente mancata torsione della caviglia hanno alimentato i dubbi sull’infortunio.

Non abbiamo trovato sul web tracce della diagnosi dell’infortunio.

(da agenzie)

