“INVECE CHE ANDARE A PONTIDA, A ME PIACEREBBE MOLTO CHE SALVINI SI OCCUPASSE ANCHE UN PO’ DEI TRASPORTI, PERCHÉ I PENDOLARI STANNO SOFFRENDO MOLTISSIMO, LO STESSO VALE PER CHI NON TROVA IL TAXI O CHI PRENDE LA METRO”



A Pontida Salvini ha portato personaggi che fino all’altro ieri erano alleati di Giorgia Meloni. Victor Orban ha sfilato alla Meloni Santiago Pascale, il capo di Vox. Tra l’altro lasciami dire delle che a me piacerebbe molto che Salvini si occupasse anche un po’ dei trasporti, perché siccome è il ministro dei Trasporti, gli italiani stanno soffrendo moltissimo.

Dopo un’estate dura arriva un autunno che è anche peggio per tutti. I pendolari, i viaggiatori al Freccia rossa, quelli che prendono la metro, quelli che non trovano il taxi. Salvini è il peggior ministro dei Trasporti dai tempi dell’invenzione della ruota. Se si occupasse un po’ di più del suo, del suo mestiere che non di andare su un Prato di Pontida, secondo me sarebbe anche nel suo interesse.

Ciò premesso, è chiaro che Salvini ha scelto di smarcarsi dalla Meloni, diciamo da destra. Tajani è stato definito scafista dai giovani della Lega. Qualche fibrillazione c’è…

Aldo Cazzulo

(da Otto e mezzo)

