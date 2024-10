LE LITI TRA CONTE E RENZI NON PAGANO, GIU’ M5S E ITALIA VIVA



Non pagano le polemiche per l’entrata nel campo largo tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il presidente M5S Giuseppe Conte, alle prese anche con la diatriba interna con Beppe Grillo: calano Iv (-0,3%) e M5S (-0,4%).

Questo uno degli aspetti più significativi del sondaggio Swg per tgLa7 diffuso lunedì 7 ottobre.

Tra i partiti di maggioranza da segnalare anche il calo di FdI, che perde lo 0,3% e la buona performance di Forza Italia che guadagna lo 0,4%. Stabile la Lega che per ora non sembra avvertire particolari scossoni dopo la kermesse di Pontida.

Tra i partiti minori oltre alla suddetta Italia viva, nell’area dell’ex Terzo polo cala Azione (-0,2%). Lieve aumento per +Europa (+0,2%), Noi Moderati (+0,1%) e Pace Terra e Dignità (+0,2%), stabile Sud chiama Nord.

(da agenzie)

