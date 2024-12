ELLY E’ IN SALITA NELLA CLASSIFICA DEI LEADER GRADITI, E’ AL 31,1%



Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 5 e il 6 dicembre 2024, il primo partito è ancora Fratelli d’Italia, con il 28,9%. Ma il partito di Meloni risulta in calo dello 0,2%, rispetto a una settimana, fa e dello 0,6% in un mese.

Al secondo posto della classifica troviamo il Pd, che insegue con il 23,6%, recuperando un +0,2% sulla settimana e un +0,8% sul mese. Completa il podio in terza posizione Forza Italia all’11,3% (-0,1 sulla settimana e stabile sul mese).

Per quanto riguarda gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,8%, (+0,1 sulla settimana e sul mese).

La Lega è all’8,5% (-0,1% sulla settimana e sul mese).

Alleanza Verdi e Sinistra ha il 6,2% dei consensi, con un +0,1% rispetto alla scorsa settimana e al mese precedente. Azione è al 2,4%, con un -0,1% sulla settimana e sul mese.

Più indietro trobiamo poi Italia Viva, al 2,3%, un +0,1% rispetto a sette giorni e -0,1% rispetto allo scorso mese. +Europa raccoglie il 2%, con un -0,1% sulla settimana e una variazione nulla sul mese. Gli altri partiti nel loro complesso assommano un 4%.

Schlein sale nella classifica dei leader più graditi

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono i leader politici più graditi agli italiani, con il consenso per la premier al 43,9%, in discesa di uno 0,1% rispetto a una settimana fa e di 0,2% al mese scorso, e quello per il leader di Fi al 37,6% che resta stabile sulla settimana e sale dello 0,1% sul mese.

La segretaria del Pd Elly Schlein è al 31,1%, sempre in terza posizione, con un +0,2% nell’ultima settimana e +0,7% sul mese. A seguire troviamo poi Giuseppe Conte, forte di un 29,7% dei consensi con un +0,1% sulla settimana e un +0,2% sul mese. Alle sue spalle Matteo Salvini con il 26,4%, stabile sulla settimana, +0,1 sul mese. Emma Bonino è al 20,4% con un -0,1% sulla settimana e sul mese. Carlo Calenda è al 18,7% perdendo lo 0,1% sulla settimana e lo 0,5% sul mese. Angelo Bonelli insegue con il 16,5%, registrando un +0,1% sulla settimana, stabile sul mese. Nicola Fratoianni ha il 16,3% dei consensi, -0,1% sulla settimana e sul mese. Chiude la lista Matteo Renzi che ha la fiducia del 14,3%, stabile sulla settimana e -0,3% sul mese.

In calo la fiducia degli italiani nel governo

Questa settimana segno negativo nel consenso degli italiani al governo. La quota di chi ha fiducia nell’esecutivo, infatti, scende al 40,5%, perdendo lo 0,3 sulla settimana scorsa e lo 0,4% sul mese. Oltre la metà degli italiani -51,8%, invece, non ha fiducia nel governo Meloni (+0,1% rispetto a sette giorni fa e -0,1% sul mese). La quota di chi ‘non sa’ è al 7,7%, in aumento dello 0,2% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,5% sul mese.

(da Fanpage)

This entry was posted on sabato, Dicembre 7th, 2024 at 22:33 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.