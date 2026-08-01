FDI 25,7%, PD 22%, M5S 11,1%… VANNACCI DAVANTI A FORZA ITALIA… LEGA IN CADUTA LIBERA

Sono lontani ormai i mesi in cui Fratelli d’Italia poteva vantare il 30% nei sondaggi. Ora i suoi consensi sono calati, al 25,7%, al di sotto delle percentuali ottenute alle ultime politiche.

Nel frattempo continua la crescita di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale si piazza davanti a Forza Italia, con il 7,5% dei voti. La Lega ormai è definitivamente crollata, al 5,5%. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Winpoll. Vediamo come vanno i partiti e chi prende più consensi fra tutti.

Chi prende più consensi tra i partiti

Fratelli d’Italia è ancora in testa ma il suo vantaggiosi è drasticamente ridotto. In questo momento il partito della presidente del Consiglio raccoglie il 25,7% dei voti. Si trova a meno di quattro punti di distanza dalla più grande forza d’opposizione, il Partito Democratico.

Per i dem non ci sono grandi sorprese, sono rimasti piuttosto stabili nei sondaggi, viaggiando attorno al 22%. Il calo di FdI però ha permesso al Pd di accorciare lo stacco, fino a qualche mese fa siderale, con il suo principale avversario.

Segue a distanza il Movimento 5 Stelle. Anche il partito di Giuseppe Conte, che in questi giorni si è fatto notare per aver preso le distanze dalla cultura woke e aver aperto il dibattito nella sinistra italiana, non ha avuto grandi slanci. Al momento si colloca all’11,1%.

Al di sotto si rilevano delle oscillazioni interessanti. Alleanza Verdi-Sinistra si colloca al 7,5%, sopra Lega e Forza Italia. Futuro Nazionale raccoglie il 7,8% delle preferenze: il partito di Roberto Vannacci risulta al di sopra dei due principali partner del governo Meloni, Lega e Forza Italia, rispettivamente al 5,5% e al 7,3%. Un segnale del fatto che anche durante i mesi estivi la crescita di Fn non si è fermata e probabilmente proseguirà nei prossimi messi.

È un fattore da tenere d’occhio in vista delle elezioni 2027. Se Vannacci non dovesse stringere un accordo per entrare in coalizione con l’attuale maggioranza, ruberà una fetta importante di voti alla destra. Soprattutto alla Lega, ormai ai minimi.

Al di sotto troviamo i partiti che non superano la soglia di sbarramento: Italia Viva con il 2,5%, Azione al 2,3% e +Europa con l’1,5%. Chiude Pace, Terra e Dignità con l’1,1%.

(da Fanpage)