NELL’ULTIMO PERIODO L’EMITTENTE CONSERVATRICE HA ATTACCATO PIÙ VOLTE “THE DONALD”, POCHI GIORNI FA È STATA MANDATA IN ONDA UN’INTERVISTA ALLA HARRIS, CHE HA FATTO INFURIARE IL TYCOON… MICHAEL WOLFF, IL BIOGRAFO DEL MAGNATE DELLE TV: “MURDOCH SI AUGURA LA MORTE DI TRUMP”



Durante l’apparizione di venerdì mattina, Trump ha affermato di essere “l’essere umano più stabile” e ha ribadito la sua lamentele sul fatto che la rete non sostiene esclusivamente la sua campagna per la rielezione, permettendo che andassero in onda pubblicità a favore della candidatura presidenziale della vicepresidente Kamala Harris.

Ha poi delineato come intendesse portare direttamente la sua lamentela al fondatore della rete, Rupert Murdoch, chiedendo che tutte le pubblicità negative cessassero per 21 giorni.

Trump si è seduto affiancato da quattro co-conduttori sul “divano curvo” del programma mattutino di Fox News, dove ha discusso della campagna elettorale del 2024, della sua rivale Harris e della cena di beneficenza Al Smith di giovedì sera a New York, un evento in cui ha pronunciato un discorso con alcune battute che sostiene siano state scritte dallo staff di Fox News. Purtroppo, non era un fan dei loro scritti e ha fatto sapere a tutti gli spettatori venerdì che non gli erano piaciuti.

“Beh, ho avuto molte persone che mi hanno aiutato”, ha risposto Trump. “Molte persone. Alcune persone da Fox. Non dovrei dirlo. Ma hanno scritto alcune battute e, per la maggior parte, non mi sono piaciute”.

l giorno delle elezioni è il 5 novembre, a 18 giorni di distanza. L’autunno scorso, Murdoch, 93 anni, si è ritirato dalla carica di presidente di News Corp, passando il posto al figlio Lachlan Murdoch.

Sempre venerdì, Fox News ha trasmesso un segmento in cui Trump visitava un barbiere nel Bronx durante la sua permanenza a New York. Il candidato repubblicano ha tenuto una piccola intervista in stile Q&A giovedì con lo staff del Knockout Barbershop nella zona di Castle Hill. [

Il segmento faceva parte della serie di barbieri del corrispondente di Fox News Lawrence Jones, che lo porta a visitare luoghi in tutto il paese per discutere le questioni principali che colpiscono la comunità nera e cosa spinge gli elettori in questa stagione elettorale. L’intervista con l’ex presidente andrà in onda lunedì, secondo un comunicato stampa di Fox Corporation.

Il The Hollywood Reporter ha contattato Fox News venerdì per chiedere un commento sulle dichiarazioni di Trump riguardo alla rete e per informarsi sul potere di Murdoch nel suo ruolo di Presidente Emerito.

(da agenzie)

