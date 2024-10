“QUEI SOLDI DOVEVANO ANDARE A CARABINIERI, SANITÀ, GIOVANI. NON AGLI SPOT DELLA PREMIER”… RENZI: “SPERPERO DI DENARO PUBBLICO PER CAPRICCIO PERSONALE DELLA PREMIER”



“Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formale alla Corte dei Conti indicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centro migranti in Albania. Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot della Premier”. Lo scrive sui suoi social il deputato Francesco Bonifazi, annunciando che Italia Viva presenterà denuncia.

Matteo Renzi punzecchia la presidente del Consiglio e lancia la sua “gufata”: «La verità è più grave, Meloni ha commesso un errore clamoroso: sta sprecando centinaia di milioni degli italiani solo per un suo capriccio personale». Il vero affondo però arriva in coda, col parallelo al veleno tra la leader di Fratelli d’Italia e Chiara Ferragni: «Lei è una influencer, non una statista. Ma questo spreco di soldi degli italiani è assurdo e illogico: diventerà il suo pandoro…».

(da agenzie)

