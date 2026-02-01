“IL GIUDICE ESAMINERÀ OGNI PROIETTILE SPARATO CONTRO ALEX PRETTI: MAGARI ARRIVERÀ ALLA CONCLUSIONE CHE 9 ERANO GIUSTIFICATI, MA SE IL DECIMO NON LO ERA PUOI FINIRE IN PRIGIONE



«L’uccisione di Alex Pretti finirà davanti a un Grand Jury». Eric O’Denius ha lavorato per 24 anni come deportation officer dell’Ice a Minneapolis, oggi fornisce consulenze legali, e non ha dubbi: «Ogni proiettile sparato dovrà essere giustificato in tribunale. Magari passeranno 12 o 24 mesi, ma casi così finiscono sempre in giudizio».

Gli agenti dell’Ice hanno abbattuto le porte delle case, rotto i finestrini delle auto. Sono comportamenti giustificabili?

«No, non sarebbe professionale da parte di qualsiasi agenzia. L’uso della forza nel nostro distretto era molto raro, ora avviene ogni giorno. Alcuni agenti verranno rimandati nelle sedi di provenienza, ma prima o poi dovranno rispondere delle loro azioni davanti a una corte distrettuale».

Perché?

«Ogni volta che un agente usa la forza deve redigere una relazione che viene archiviata e inviata a un supervisore. A un certo punto qualcuno la esaminerà e si chiederà cosa diavolo sia successo. Si è responsabili delle proprie azioni, e questo concetto viene inculcato a fondo durante la formazione, che si ripete ogni trimestre. Si è responsabili di ogni proiettile sparato, di ogni colpo inferto col manganello».

Nel caso di Pretti i proiettili sono stati dieci.

«Il giudice li esaminerà uno per uno. Magari arriverà alla conclusione che 9 erano giustificati, ma se il decimo non lo era puoi finire in prigione. Oltre al processo penale, poi, ci saranno anche i procedimenti civili».

La Casa Bianca ha detto che hanno l’immunità assoluta.

«La legge è chiara. Tutto si ridurrà alla domanda se il comportamento degli agenti è stato ragionevole. Se il tribunale giungerà alla conclusione che non lo è stato deciderà di conseguenza».

Sono stati arrestati anche cittadini americani, è legale?

«Ci sono condizioni in cui l’Ice è autorizzata ad arrestare i cittadini americani senza un mandato, se li vede commettere reati federali tipo il traffico di droga o persone, se falsificano documenti o aggrediscono agenti. Poi però deve consegnarli appena possibile al Marshals Service o alla magistratura, in uno o due giorni».

In Italia è polemica per l’impiego dell’Ice alle Olimpiadi.

«Ho lavorato mol

This entry was posted on domenica, Febbraio 1st, 2026 at 20:55 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.