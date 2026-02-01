PER MILANO-CORTINA PORTATEVI UNA COPERTINA! GLI AGENTI DELLA POLIZIA PROTESTANO PERCHE’ SI TROVERANNO A LAVORARE ALLE OLIMPIADI SENZA L’ABBIGLIAMENTO ADATTO
SCOPPIA UN ALTRO CASO AI GIOCHI INVERNALI: DOPO LA DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI (UNA CALZAMAGLIA, DUE PAIA DI CALZE IN FILO DI SCOZIA, UN PAIO DI ANFIBI NON ADATTI ALLA MONTAGNA, UN SOTTO-GIUBBOTTO E UNO SCALDACOLLO) AI CIRCA 1.000 AGENTI IN MISSIONE, I SINDACATI CHE HANNO SCRITTO UNA LETTERA AL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI E AL CAPO DELLA POLIZIA PISANI: “E’ OFFENSIVO”
Una calzamaglia, due paia di calze in filo di Scozia, un berretto in pile, un paio di anfibi non adatti alla montagna, un sottogiubbotto e uno scaldacollo.
Nulla o quasi di adeguato alle temperature e alla superficie su cui buona parte delle forze di polizia impiegate per i servizi delle Olimpiadi Milano-Cortina si troveranno ad operare.
E così all’indomani della distribuzione dei materiali ai circa 1.000 agenti in missione, è partita la protesta dei sindacati di polizia, dal Siulp (il più rappresentativo) al Coisp, che hanno scritto una lettera al ministro dell’Interno Piantedosi e al capo della Polizia Pisani lamentando come, a differenza dei carabinieri che vantano invece una dotazione adeguata, i poliziotti saranno costretti a lavorare senza l’abbigliamento adatto.
