ANCHE IN UN ALTRO SCENARIO PRESO IN CONSIDERAZIONE DALLA RILEVAZIONE, ELLY SAREBBE SEMPRE AVANTI… IN OGNI CASO CHI TRA SCHLEIN E SALIS HA PIU’ POSSIBILITA’ DI VINCERE CONTRO GIORGIA MELONI? QUESTO E’ IL VERO PUNTO DA MONITORARE SE IL CAMPO LARGO VUOLE DAVVERO VINCERE



In caso di primarie, la segretaria del Pd sarebbe in vantaggio. E’ quando emerge dal sondaggio Youtrend per Sky Tg24. “E’ stato chiesto agli elettori dei partiti del campo largo chi voterebbero alle eventuali primarie di coalizione per scegliere il candidato premier del 2027 – viene spiegato in una nota -. Sono stati individuati due scenari.

Nel primo scenario, che considera quegli elettori del campo largo che indicano che sicuramente andranno a votare (probabilità di voto pari a 10 su 10) Schlein vincerebbe con il 41% davanti a Giuseppe Conte (26%) e Silvia Salis (25%).

Nell’altro scenario, che considera gli elettori del campo largo che indicano una probabilità di almeno 8 su 10 di andare a votare a queste eventuali primarie, il 36% indica la segretaria del Pd, il 29% la sindaca di Genova e il 26% il presidente del Movimento 5 Stelle.

Percentuali più marginali per un generico candidato espresso da Alleanza Verdi Sinistra (3% o 5% a seconda dello scenario), per il fondatore di Più Uno Ernesto Maria Ruffini (3% o 4%) e per il sindaco di Napoli nonché presidente dell’Anci Gaetano Manfredi (1%)”.

(da agenzie)