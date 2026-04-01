DURANTE IL SUO DISCORSO IL VICEPRESIDENTE USA È STATO INSULTATO DA UNO SPETTATORE CHE HA GRIDATO “GESÙ CRISTO NON APPOGGIA IL GENOCIDIO!”… IL PALAZZETTO DELL’ATENEO SI È RIEMPITO PER MENO DEL 25% DELLA CAPIENZA PER L’APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE GUIDATA DA ERIKA KIRK, VEDOVA DELL’ATTIVISTA MAGA CHARLIE KIRK, CHE NON ERA PRESENTE ALL’EVENTO A CAUSA DELLE MINACCE RICEVUTE



Il vicepresidente JD Vance ha parlato a un’arena riempita per meno del 25% in occasione dell’evento Turning Point USA tenutosi presso l’Università della Georgia ad Athens, in Georgia.

Un video realizzato dal giornalista di MS NOW Jake Traylor mostra che, mentre Vance sta parlando, la maggior parte dei posti a sedere dell’Akins Ford Arena sono vuoti

“Sembra che Turning Point USA abbia sottovalutato il numero di spettatori per Vance. L’Akins Ford Arena era piena per meno del 25% per il vicepresidente”, ha scritto Traylor su X.

Durante l’evento, Vance è stato anche interrotto da un partecipante che ha gridato “Gesù Cristo non appoggia il genocidio!”. In risposta, Vance ha parlato dei successi del presidente Donald Trump e della sua amministrazione.

«Quando siamo arrivati, la situazione umanitaria a Gaza era una vera catastrofe», ha continuato. «Sapete chi è colui che ha ottenuto un accordo di pace a Gaza? Donald J. Trump!» ha affermato. «Ora si vedono più aiuti umanitari arrivare a Gaza che in qualsiasi altro momento degli ultimi cinque anni», ha aggiunto in seguito. La persona che ha urlato contro Vance è stata allontanata dall’evento.

L’amministratrice delegata di Turning Point USA è Erika Kirk, che, come ha sottolineato il portavoce di Turning Point USA Andrew Kolvet, non era presente all’evento a causa di minacce ricevute.

“Sono qui sul palco al posto della nostra amica Erika Kirk. Esatto, perché purtroppo ha ricevuto minacce molto serie”, ha detto Kolvet.

“È un terribile riflesso dello stato della realtà e dello stato del Paese, ma sottolinea un punto più ampio: ha ricevuto molti attacchi da fonti inaspettate”, ha aggiunto.

Vance ha dichiarato che circa due ore prima dell’evento, temeva che quest’ultimo dovesse essere annullato.

“Ero un po’ preoccupato che avremmo dovuto annullare l’evento perché Erika non sarebbe venuta. E anche lei era molto preoccupata. Ho parlato con i Servizi Segreti, e ovviamente questi ragazzi fanno un ottimo lavoro. E ho detto: ‘Sapete cosa? Lasciamo che Erika faccia quello che deve fare per sé e per la sua famiglia. Sono sicuro che Andrew la sostituirà, e facciamo in modo che questo sia un evento fantastico’”, ha detto Vance.

Ananya Chetia

per www.themirror.com –

This entry was posted on mercoledì, Aprile 15th, 2026 at 21:54 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.