MOSKALIK ERA UN PEZZO GROSSO DEL DIRETTORATO OPERATIVO CHE PIANIFCA LE OPERAZIONI MILITARI… I SERVIZI DI KIEV HANNO MANDATO UN MESSAGGIO A PUTIN ? TU VUOI LA CRIMEA? NOI VI VENIAMO A PRENDERE UNO PER UNO A CASA



Il generale russo Iaroslav Moskalik, comandante aggiunto della direzione generale operativa dello stato maggiore delle forze armate, è morto nell’esplosione di un’auto vicino a MOSCA, nella località di Balacjikha a pochi chilometri dalla capitale, ha reso noto il Comitato inquirente che ha aperto una inchiesta per omicidio. A detonare è stato un ordigno esplosivo rudimentale.

L’ordigno era pieno di schegge, hanno precisato gli inquirenti. I video delle telecamere di sicurezza diffusi dai canali Telegram considerati vicini alle forze di sicurezza mostrano una potente esplosione accanto a una strada pedonale che costeggia abitazioni private. Moskalik, che aveva 59 anni, era numero due del

direttorato operativo dello stato maggiore a cui spetta la pianificazione delle operazioni militari e il controllo della prontezza militare, quindi una direzione pesantemente coinvolta nella guerra in Ucraina.

(da agenzie)

