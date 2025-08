LO SFASCIO DELLA SANITA’ PUBBLICA… IN UNA LOCALITA’ FREQUENTATA DA MIGLIAIA DI TURISTI OGNI GIORNO NON C’E’ NEANCHE UNA AMBULANZA OPERATIVA



“Mi trovavo sull’isola di Stromboli in vacanza con mia moglie e nella serata del 30 luglio mi è ceduta una gamba, mi si è rotto il femore. È intervenuta la guardia medica, una brava dottoressa che si è messa le mani nei capelli perché non c’era un’ambulanza che mi trasferisse da casa mia alla piazzola dove atterra l’elicottero del 118″.

Inizia così il racconto del giornalista Francesco Viviano, storico inviato del quotidiano La Repubblica che si è fratturato un femore sull’isola e, vista l’assenza di ambulanze funzionanti, è stato soccorso con un’apecar.

“La dottoressa non sapeva come fare, non c’era un mezzo. L’ambulanza c’era prima, si era rotta da aprile e da allora non era stata riparata. In un’isola piena zeppa di turisti, dove un incidente qualunque può capitare da un momento all’altro”, ha commentato ancora l’uomo, raggiunto e intervistato all’ospedale Papardo di Messina, dove è stato ricoverato.

“L’indomani mattina abbiamo trovato una moto ape di un signor

muratore che la utilizza per fare costruzione. I miei infermieri ufficiali erano due marocchini, muratori, e mi hanno caricato sul cassonetto dell’apina e finalmente mi hanno portato, nonostante i dolori, all’eliporto”, ha aggiunto.

Il giornalista ha denunciato l’accaduto sui social, il suo caso ha suscitato vasta eco mediatica e ha fatto scattare l’annuncio di un’ispezione da parte della Regione Sicilia.

“A seguito del grave episodio verificatosi nei giorni scorsi sull’isola di Stromboli e del successivo ricovero del giornalista Francesco Viviano presso l’ospedale Papardo di Messina, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha chiesto all’assessore alla Salute Daniela Faraoni, di avviare un’ispezione presso la struttura ospedaliera”, fanno sapere in una nota.

Il governatore Renato Schifani ha contattato telefonicamente Viviano per esprimere la propria solidarietà, scusarsi per quanto accaduto e assicurare che verrà fatta piena luce sulla vicenda.

“Faremo tutto il necessario – ha dichiarato il presidente – per accertare responsabilità”. Come sempre dopo.

/da agenzie)

