GIÀ ALLEATO DELLA DUCETTA IN EUROPA (PRIMA DI SBARCARE NEI PATRIOTI DI SALVINI E LE PEN), “SANTI” DUE ANNI FA VENNE IN ITALIA, OSPITE DI ATREJU, E SI SBACIUCCHIÒ LA MELONI … LA REAZIONE DI SANCHEZ: “QUESTE PAROLE DICONO TUTTO DI UN PARTITO ESTREMISTA”



In Spagna stanno facendo discutere parole con cui il leader degli ultraconservatori Vox, Santiago Abascal, ha insultato il premier Pedro Sánchez durante un comizio.

“Sánchez dice che l’economia spagnola va veloce come un missile, che è alla guida di tutte le economie internazionali. Bisogna essere un cretino e un c… per dire una cosa del genere agli spagnoli”, affermava ieri Abascal intervenendo in un atto pubblico organizzato in occasione del primo maggio dal sindacato filo-Vox ‘Solidaridad’ a Fuenlabrada (Madrid), Il leader ultraconservatore ha sostenuto inoltre che i “dati macroeconomici” del governo “non arrivano” alle vite dei cittadini.

“Questo è insultare le persone, e poi si lamenta che non può andare per strada perché lo insultano… Normale, e lo insultano anche poco”, ha aggiunto. Una replica a questi insulti è arrivata oggi da uno degli uomini

più vicini a Sánchez, il ministro della Presidenza e della Giustizia Félix Bolaños.

“Queste parole dicono tutto di un partito estremista, che punta solo sulla divisione e sull’odio”, ha detto su Rtve, “il problema attuale della nostra democrazia sono questi comportamenti e chi si allea agli estremisti per governare”. Sempre ieri Abascal ha anche accusato Sánchez di essere “l’origine” del blackout che ha colpito Spagna e Portogallo lunedì.

(da agenzie)

