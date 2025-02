“LA STAMPA” RIVELA: “I MINISTRI, DOPO ESSERSI PROMOSSI, LASCIANO IL CENTRO CONGRESSI. ANCHE TANTI DELEGATI ABBANDONANO. C’È CHI DEVE ANDARE A PRENDERE UN TRENO O UN AEREO. QUANDO ARIANNA MELONI PRENDE LA PAROLA LA SALA NON È PIÙ PIENA”



«Oggi il grande partito della nazione siamo noi». È la giornata dell’orgoglio di Fratelli d’Italia La direzione nazionale del partito non deve decidere nulla, e l’assenza di Giorgia Meloni è un indizio in questo senso, se non infondere certezze ed entusiasmo nei presenti. Il compito tocca ad Arianna Meloni: «Non tornerà un’occasione così, questo è il nostro tempo».

La sorella della premier, responsabile della segreteria del partito, conclude una riunione durata oltre quattro ore citando l’amato Tolkien: «Giorgia è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell’anello. L’anello è pesante, dobbiamo aiutarla nella fatica di portarlo senza mai indossarlo: è ciò che ci siamo sempre promessi».

La direzione è una sfilata di governo, in via Alibert, a pochi passi da piazza di Spagna. Qualche ministro arriva a piedi: Urso, Crosetto, Foti, presi d’assalto dai cronisti. Andrea Abodi fende le telecamere con la sua auto blu, arriva fin davanti all’ingresso del centro congressi Roma Eventi. È il caos quando si palesa Daniela Santanchè, a metà mattinata, nel momento in cui dentro hanno già parlato Francesco Lollobrigida e Guido Crosetto.

Dal palco i ministri si lodano e celebrano gli «straordinari risultati» del governo Meloni. Si parla poco e niente di giustizia. La riunione è chiusa alla stampa, bisogna avvicinarsi con discrezione per ascoltare. […] Urso ricorda che è «grazie ad An, trent’anni fa, che la destra è diventata la destra di governo». Le parole di qualche giorno fa di Giovanni Donzelli non erano dal sen fuggite: «Berlusconi è stato un freno alla nascita della destra moderna».

Arianna Meloni esce dalla sala. Pausa sigaretta. «Stiamo lavorando bene, è sotto gli occhi di tutti. Ora – annuncia – si apre la grande stagione delle riforme costituzionali». Santanchè, nel frattempo, ha già preso l’uscita. Si sono parlate? «In questi ultimi giorni non l’ho sentita – risponde Meloni – è già andata via? Ah, non me ne sono accorta. ..».

I ministri, dopo essersi promossi, lasciano il centro congressi. Anche tanti delegati abbandonano. C’è chi deve andare a prendere un treno o un aereo. Quando Arianna Meloni prende la parola la sala non è più piena. È un appello «emotivo» il suo, come racconta più di una persona che era presente.

