RENZI: “LEI HA FATTO UNO SCIACALLAGGIO VERGOGNOSO QUANDO ERA ALL’OPPOSIZIONE. ORA CHE È AL GOVERNO INVECE HA AIUTATO I TRAFFICANTI DI UOMINI A CONTINUARE IL PROPRIO BUSINESS DISUMANO”… “DA QUANDO HA SCARCERATO ALMASRI, GIORGIA MELONI NON PUÒ PIÙ PARLARE DI LOTTA AI TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI”



Dal profilo Instagram di Matteo Renzi

Questo scriveva Giorgia Meloni, dieci anni fa, quando ero io al Governo. Chissà se avrà la faccia tosta di accusare le opposizioni di sciacallaggio, proprio lei. Intanto, giura che vuole combattere i trafficanti di uomini.

Quando la Polizia ne ha arrestato uno, Almasri, lei si è impaurita e lo ha rimandato a casa. Oggi piangiamo l’ennesima strage del mare, causata dai trafficanti di uomini. Giorgia Meloni avrebbe dovuto tacere. Starsene in Grecia, in Albania, dove vuole. Pensare alle vacanze.

E tacere. Perché lei ha fatto uno sciacallaggio vergognoso quando era all’opposizione. Ora che è al governo invece ha aiutato i trafficanti di uomini a continuare il proprio business disumano. Da quando ha scarcerato Almasri, Giorgia Meloni non può più parlare di lotta ai trafficanti di esseri umani.

Dopo la strage di Lampedusa, come dopo Cutro, Giorgia Meloni prova oggi a strumentalizzare in modo cinico l’accaduto. Per favore, basta! Che taccia e porti semplicemente rispetto per le vittime del mare di oggi e per le loro famiglie. Questo Governo non combatte i trafficanti di esseri umani, questo Governo li scarcera e li porta a casa con il volo di Stato.

Dieci anni fa Giorgia Meloni faceva sciacallaggio dall’opposizione. Oggi libera i trafficanti di uomini dando loro persino un passaggio in aereo. Non so se riesce a provare vergogna, ma nel dubbio la invito a tacere e risparmiarci le sue

frasi ciniche e ipocrite

