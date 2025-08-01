LA TENTAZIONE È ANCORA FORTE: SE VENISSE INDAGATA GIUSI BARTOLOZZI, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, SI APRIREBBE IL VASO DI PANDORA. MA METTERE ORA IL SEGRETO DAREBBE L’IDEA CHE IL GOVERNO “HA QUALCOSA DA NASCONDERE” (E GIORGIA MELONI NON SE LO PUÒ PERMETTERE)

Parlamento di sabbia, Giusi Bartolozzi è di rabbia e Tajani fa i calcoli a penna. Tutti gli sguardi sono per Bartolozzi, capo gabinetto di Nordio che viene definita da Peppe Provenzano, “la donna che sa e che vide più volte”. Il segreto di stato (“lo mettiamo?”) si spalma come la crema solare.

Direbbe oggi Churchill, il maestro del ministro Nordio, che non “ho altro da offrirvi se non sudore, referendum sulla separazione delle carriere e Zes unica”. Meloni? E’ infuriata con i magistrati per la decisione del Tribunale dei ministri. Nordio? Non sorride ed è ancora più lord nella tristezza, sadness.

Lo accompagna Giusi Bartolozzi che è nella sua “ora Winston”, la buia. Cammina alla Camera con il telefono in mano, lo mostra, cerca le parole, amiche, di Giulia Bongiorno, (“guarda, leggi!”) lei che è la loro signora delle necessità, la santa di Salvini, Meloni, la donna che difende, in tribunale, ministri, presidenti, perché al capezzale si chiede sempre o un medico o un avvocato.

Rischia più Bartolozzi o Nordio? Torna come amuleto “il segreto di stato” che Max Romeo, capogruppo al Senato della Lega, ripete “avrei all’l’inizio di questa storia”, così come avrebbe fatto Claudio Durigon, l’imperatore delle Sabine, il vicesegretario della Lega, di Salvini, perché “parliamoci chiaro, questa indagine mi sembra una grande… lo posso dire? Non lo dico? Alla fine ci compattano ancora di più”.

Il segreto di stato è ora come la zuppa fredda, la deterrenza, il gaspacho, e si offre, nei corridoi della maggioranza, perché “se dovessero indagare Bartolozzi, allora sì, che per evitare quella sfilata di ministri si potrebbe mettere …”

Enzo Amendola, ex ministro degli Affari Europei, il Robert

Harris del Pd (“quest’estate scriverò il mio secondo libro”) illustra quella che chiama la teoria del fusibile: “Molto presto il governo si troverà di fronte a questa scelta: faccio saltare il circuito o sostituisco il fusibile? Qualcuno pagherà e a occhio si capisce chi. Meglio il fusibile”.

La giornata dell’elezione del membro laico del Csm (viene eletto Daniele Porena ma i numeri ballano e li conta a penna Forza Italia) si rovescia nel “Salvate il soldato Bartolozzi”, questa ex magistrata che ha dimenticato cosa diceva Jean Cocteau dell’eleganza, “sempre accompagnata dall’invisibilità”.

Cosa è peggio? Aver svolto, bene o male, il suo lavoro da capo di gabinetto o essersi messa contro un intero ministero dove da tre anni scappano pure i parcheggiatori come l’innocente del film “Le ali della libertà”?

La domanda che corre è se il governo Meloni possa rinunciare alla Bartolozzi e la insinuano in tandem Debora Serracchiani e Provenzano, “ma Bartolozzi, che sa? Che sa?” e poi, sempre in tandem, “rassicuriamo Meloni, la responsabilità sul caso Almasri è sua e nessuno gliela vuole togliere”

In radio, a Radio Anch’io, Cesare Parodi, che risponde a Giorgio Zanchini, sull’eventualità di un processo a Bartolozzi, dice che “un processo dove vengono accertati, magari in via definitiva, certi fatti, ha evidentemente una ricaduta politica”.

Nordio, mai così duro, gli replica, ma con una nota (perché a Montecitorio preferisce: “Ha parlato la presidente del Consiglio, non aggiungo nulla”) che lui è “sconcertato dalle parole di un presidente Anm considerato, sino a ora, equilibrato” e continua con “non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto,

il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti”.

Perché non l’hanno chiusa allora, con il segreto di stato? Oggi se ne pentono. Per Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera, di Forza Italia, “questo governo agisce alla luce del sol”, e poi aggiunge “leone”, e non “con il favore delle tenebre. Noi siamo hombre vertical e non come Giuseppe Conte”.

A proposito, ma dove sta? Si avvicina un deputato del Pd che svela: “In questo momento sta parlando con Stefano Candiani, della Lega, e vuoi scommettere che parlano di Rai? Se non ci credi, ti giro la foto”.

La gira. Dopo mezz’ora avanza Candiani, che alza le braccia, “ma quale Rai! Conte mi ha solo spiegato che farà un intervento duro, maschio, contro Meloni e io gli ho risposto che la decisione del tribunale dei ministri, non cambierà nulla, radicalizzerà solo gli elettori da curva, da una parte e dall’altra”.

Alla Camera è già tintarella di luna. Il deputato è color latte, con la scarpa da barca e invoca il giusto riposo: “Giovedì, si chiudono i lavori”. Il segreto o il secchiello di stato?

