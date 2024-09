A CORREDO DEL TESTO, UN BREVE FILMATO IN CUI LA DUCETTA SI TOCCA NERVOSAMENTE IL NASO



“Metta da parte i guantoni: sono la gentilezza e le carezze ciò di cui c’è bisogno”. Così Maria Rosaria Boccia torna a indirizzarsi alla premier Meloni in un post su Instagram che ritrae la presidente del Consiglio a Cernobbio e a cui indirizza il contenuto (@giorgiameloni). “Ogni donna deve essere libera di vivere la propria essenza, nel rispetto degli spazi altrui. Per comprendere appieno gli spazi conquistati, è necessaria l’umiltà di ascoltare la storia con una mente aperta. Solo così possiamo definire quegli spazi fino a raggiungere la dimensione della verità, che apre la possibilità di scegliere consapevolmente e comprendere che ci sono strade diametralmente opposte tra cui scegliere. Tuttavia, ciò che vedo è una donna pronta allo scontro, che affronta la situazione con la forza di un pugile, che soffia il naso dopo il jab, ma non vede di aver sferrato un colpo al vento, senza intaccare la verità” scrive Boccia prima di invitare la premier a mettere da parte “i guantoni”.

(da agenzie)

