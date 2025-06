“SKYMETRO, HANNO FATTA PROPAGANDA SU UNA BUGIA: MA CHE PROGETTO APPROVATO, SOLO UN PLICO DI FOGLI CHE NON PERMETTONO DI APRIRE UN CANTIERE”…. “NON ACCETTIAMO LEZIONI DA NESSUNO, CON ME TRASPARENZA, OGNI GENOVESE AVRA’ DIRITTO A CONOSCERE OGNI PROGETTO”



“Questa è la giunta con più donne della storia d’Italia tra le grandi città, e non è solo un fatto di numeri ed etichette, è la dimostrazione

che quando si cercano le donne per competenze e non per riempire dei buchi, le donne si trovano, e se ne trovano tante” così Silvia Salis, sindaca di Genova, presentando la sua giunta. Nel salone di rappresentanza, “avevamo detto due settimane, e sono state due settimane, un messaggio di precisione ed efficienza”.

Oltre agli 11 assessorati, Salis terrà per sé le deleghe a Sport, Grandi Eventi e Relazioni Internazionali. Tiziana Beghin (M5s) sarà assessora a Commercio, Turismo, Marketing Territoriale, Pro Loco, Tradizioni, Progetti Europei; Rita Bruzzone (Pd) a Scuola, Diritto all’Istruzione, Formazione, Personale, Pari Opportunità e Politiche di Genere, Francesca Coppola (Avs) a Urbanistica, Verde Urbano, Smart City, Città dei 15 minuti, Massimo Ferrante (Pd) a Lavori Pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche infrastrutturali, Protezione Civile. E poi Cristina Lodi (Azione) a Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età, Disabilità, Giacomo Montanari (indipendente) sarà l’assessore alla Cultura, a Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città, Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali.

Emilio Robotti (Avs) sarà assessore alla a Mobilità Sostenibile, Trasporto Pubblico, Lavoro e Rapporti Sindacali, Servizi Civici e Diritto di Cittadinanza. Per Davide Patrone (Pd) ci sarà l’assessorato a Casa, Edilizia Residenziale Pubblica, Patrimonio, Decentramento, Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione. Silvia Pericu (Lista Silvia Salis Sindaca) sarà assessora ad Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare. Il dem Alessandro Terrile, oltre che vicesindaco, sarà assessore a Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia del Mare e Rapporti tra porto e città. Arianna Viscogliosi (Italia Viva) sarà assessora alla Sicurezza e polizia

locale.

Dopo aver elencato nomi e deleghe degli assessorati la sindaca è poi passata a quelle che ha definito “note meno liete”, ovvero ha risposto alle punzecchiature lanciate oggi stesso da Pietro Piciocchi (“Vedremo quale sarà l’abilità del nuovo assessore nel garantire i servizi”). “Non accettiamo lezioncine da nessuno, il buongiorno che abbiamo trovato questa settimana, entrando negli uffici, sono i 50 milioni di euro che mancano per l’assestamento di bilancio da chiudere entro il 31 luglio”, ha spiegato Salis.

“Siamo molto preoccupati perché mancano delle risorse dovute a minori entrate, ma anche 1 milione di euro per i conti della Ocean Race, 815mila per i Balletti di Nervi, 380mila per l’utilizzo del Palasport per manifestazioni sportive e poi 335mila euro per garantire l’apertura al pubblico fino a fine anno del Museo dell’emigrazioni e della Lanterna, lavoreremo per evitare il taglio di servizi ma sono contenta che Piciocchi sarà in consiglio comunale perché dovrà darci delle spiegazioni”.

La proroga dei termini per lo Skymetro? “L’avevano già chiesta loro il 16 maggio. Avevano chiesto una proroga di sei mesi, era già nell’aria una proroga di un anno. Hanno fatto propaganda politica su un progetto che non esiste”. A rivelarlo, a margine della presentazione della giunta a Palazzo Tursi, è la sindaca Silvia Salis che oggi ha incontrato il project manager Emanuele Scarlatti dopo l’accelerata “a sorpresa” della scorsa settimana.

L’ultima versione del progetto, la cosiddetta P4, è ancora al vaglio della conferenza dei servizi. Il 19 maggio, quando mancava meno di una settimana alle elezioni, il viceministro Edoardo Rixi ha diffuso la notizia del via libera da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ma il documento inviato dai tecnici ministeriali, diffuso

solo sabato scorso per vie traverse, contiene una lunga serie di raccomandazioni e prescrizioni che il Comune dovrebbe rispettare prima di avviare la gara d’appalto.

“Non esiste un progetto cantierabile – rimarca Salis -. Questo progetto, essendo stato reso pubblico, ha messo in luce in modo evidente a tutta la città che quello che loro hanno raccontato nell’ultima fase della campagna elettorale è una bugia. Perché non esiste un progetto che può partire, esiste un plico di fogli con una serie di note che non permettono in nessun modo di aprire un cantiere. Questo è un altro tema che tra l’altro non gli ha permesso di vincere neanche un Municipio, in Val Bisagno, per dire quanto fosse un’esigenza primaria della cittadinanza”.

“Credo che sia importante da oggi, e su questo mi impegno, cambiare modo di amministrare questa città. Questo documento doveva uscire il primo giorno, non dopo che loro non erano più al governo di questa città, perché fare venti giorni di campagna elettorale su una notizia falsa è qualcosa che non si può fare, mai, ma soprattutto quando amministri la sesta città d’Italia. Noi ci impegniamo da oggi, e sono certa che questo impegno che sto prendendo in molti momenti sarà scomodo e non ci converrà, ma ce lo prendiamo comunque”.

(da Genova24)

This entry was posted on lunedì, Giugno 9th, 2025 at 20:51 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.