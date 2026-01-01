L’ALTRO FRONTE È LA MANCANZA DI TRASPARENZA SUI COLLABORATORI DELLA PREMIER E DEI MINISTERI CHE FANNO CAPO A PALAZZO CHIGI: LE ULTIME INFORMAZIONI RISALGONO ALL’ESTATE 2024, NONOSTANTE SIA CAMBIATO UN MINISTRO E SI SIA INSEDIATO IL SOTTOSEGRETARIO LUIGI SBARRA



Giorgia Meloni ambisce al raggiungimento del record di longevità del suo governo. Un obiettivo legittimo e che potrebbe essere alla portata. Ma in termini di primati, la leader di Fratelli d’Italia ha già ottenuto quello, poco lusinghiero, dei voti di fiducia chiesti alla Camera e al Senato: il 2025 inizia con 104 fiducie approvate in poco più di tre anni di legislatura.

La media si conferma la più alta rispetto a tutti gli altri esecutivi repubblicani di matrice politica (esclusi quelli tecnici): 2,7 al mese, compresi i periodi di ferie.

Ma c’è un altro fronte su cui palazzo Chigi nell’epoca meloniana ottiene un record: la mancanza di trasparenza sui collaboratori della premier e dei ministeri che fanno capo alla presidenza del Consiglio. Le ultime informazioni risalgono all’estate 2024. E pensare che, nel frattempo, è cambiato un ministro, con l’arrivo di Tommaso Foti al posto di Raffaele Fitto, e si è insediato il sottosegretario al Sud, Luigi Sbarra.

(da Domani)

