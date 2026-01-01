PAPA LEONE XIV: “OCCORRE SUPERARE LA VIOLENZA E INTRAPRENDERE CAMMINI DI GIUSTIZIA E DI PACE GARANTENDO LA SOVRANITÀ DEL PAESE”

Tela vaticana per scongiurare la guerra civile. Il segretario di Stato Pietro Parolin è stato nunzio a Caracas, il Sostituto Edgar Peña Parra proviene dalla diocesi di Maracaibo: diplomazia in campo. «Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela – dice il Papa all’Angelus -. Il bene del popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione».

Occorre «superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili, lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione di stabilità e di concordia». Attenzione «ai più poveri che soffrono per la difficile situazione economica».

Estefano Jesús Soler Tamburrini, intellettuale venezuelano ed ex operatore Caritas, spiega a La Stampa: «L’episcopato venezuelano teme che esploda l’odio degli estremi: da parte un chavismo senza Maduro, dall’altra un’opposizione esclusa da tutto per anni che cerca giustizia spinta degli esuli. I vescovi non si schierano perché la situazione non è chiara, l’intera cupola politico-militare è rimasta intatta a parte il leader, Corina Machado, scaricata da Trump, e il governo di transizione poggia sulle basi del vecchio regime».

Intanto, reti e gruppi cattolici, rilanciati dall’agenzia missionaria vaticana Fides, deplorano l’operazione militare Usa. «No alla guerra. Vediamo con profondo dolore come la pace invocata dal Papa venga violata dagli Stati Uniti». Si moltiplicano dichiarazioni e interventi di sigle e gruppi legati alla Chiesa cattolica venezuelana che manifestano critiche e ripudio del blitz di Trump.

Si tratta, per la galassia ecclesiale, di una «aggressione che attacca non solo un territorio, ma la dignità di una regione». La Commissione Justitia et Pax definisce «inammissibile» il golpe in Venezuela e richiama l’autodeterminazione dei popoli come «principio fondamentale del diritto internazionale». I venezuelani, secondo i movimenti popolari cattolici, hanno il «diritto di scegliere la propria strada senza interferenze esterne».

Dietro le quinte la Santa Sede lavora a una transizione incruenta, come accaduto dopo il crollo del Muro nell’Europa dell’Est. «Ma a differenza della Polonia, stavolta non c’è una Solidarnosc di cui fidarsi», dicono in Curia e il blitz svela «zone opache» e «geopolitica della prepotenza» .

(da agenzie)