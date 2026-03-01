IL MONDO AL CONTRARIO: OGNI OCCASIONE È BUONA PER ATTACCARE I MAGISTRATI, MERCOLEDÌ, I GENITORI DELLA “FAMIGLIA DEL BOSCO”, NATHAN TREVALLION E CATHERINE BIRMINGHAM, SARANNO RICEVUTI IN SENATO DA IGNAZIO LA RUSSA
LA COPPIA È STATA INVITATA DIRETTAMENTE DA ‘GNAZIO (A PALAZZO MADAMA È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CRAVATTA. I DUE VERRANNO VESTITI DA “NEO-RURALI” E I COMMESSI DEL SENATO LI RISPEDIRANNO NEL BOSCO?)
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco’, saranno ricevuti mercoledì al Senato dal presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, sono fonti vicine alla famiglia.Secondo quanto si apprende, la coppia sarebbe stata invitata direttamente da La Russa, che dovrebbe riceverli a palazzo Madama.
Dal Senato nessuna conferma ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale.
(da Dagoreport)
