IL FALSO DILEMMA: È PIÙ “DEMOCRATICO” FAR VINCERE UN PARTITO DI ISPIRAZIONE NAZISTA O NON FARLO PARTECIPARE ALLA TORNATA ELETTORALE”… QUANDO UN PARTITO PROFESSA IDEE NAZISTE, RAZZISTE E SUPREMATISTE, CONTRARIE ALLA COSTITUZIONE DI QUEL PAESE, LA SOLUZIONE DEVE ESSERE IMMEDIATA: SCIOGLIMENTO DEL PARTITO E ARRESTO DELLA SUA CLASSE DIRIGENTE… E STATE TRANQUILLI CHE NON CI SAREBBERO ALTRE MANIFESTAZIONI DI PROTESTA, DOPO LA PRIMA (AMMESSO CHE VI SIA UNA PRIMA)

Oltre 1.000 giuristi in Germania sostengono un appello per la messa al bando dell’estrema destra dell’AfD, tra cui avvocati, giudici e pubblici ministeri. Lo ha comunicato l’Associazione Repubblicana degli Avvocati, che a metà luglio aveva indirizzato una lettera aperta al governo federale tedesco e al Bundestag. Lo riporta la Dpa.

All’epoca, secondo quanto riferito, erano circa 500 i giuristi che avevano aderito all’appello.

Nel frattempo, il numero è salito a 1.051. I sostenitori ritengono che sia “un dovere impegnarsi a favore della dignità umana di tutte le persone”, ha spiegato l’Associazione. “Ciò implica che dobbiamo combattere con determinazione un partito come l’AfD, che contraddice i valori fondamentali della nostra Costituzione”. Il partito guidato da Alice Weidel e Tino Chrupalla è in forte ascesa nei sondaggi a livello nazionale e nel Land della Sassonia-Anhalt, che andrà al voto a inizio settembre.

(da agenzie)