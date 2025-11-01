IL QUESTORE MELONIANO PAOLO TRANCASSINI (PROFESSIONE: RISTORATORE) ESULTA: “È UN ATTO DI GIUSTIZIA NEI CONFRONTI DEI DEPUTATI”. FINORA A MONTECITORIO GLI UNICI CHE POTEVANO GUSTARSI IL GELATO ERANO I DIPENDENTI DELLA CAMERA

Alla fine l’onorevole Paolo Trancassini, Fratelli d’Italia, non ha dubbi: «Far arrivare il gelato alla buvette di Montecitorio è un atto di giustizia nei confronti dei deputati». Secondo Trancassini non era giusto che della golosità del gelato potessero godere soltanto i dipendenti della Camera, al bar sotterraneo, al piano via della Missione, per chi conosce il Palazzo.

«Mi sono detto: ma perché mai questa disparità di trattamento?». Si era anche dato una spiegazione l’onorevole, che di Montecitorio è uno dei questori: «Dalla buvette non si può portare in Transatlantico nessun tipo di alimento né di bevanda. E per consumare il gelato all’interno di questo bar ci vuole troppo tempo visto che bisogna consumarlo in piedi».

Quando arriveranno creme e frutti nelle vetrine del bar di Montecitorio verranno vietati i coni. E le coppette saranno dimensionate per essere consumate nello stesso tempo di un supplì o di un tramezzino.

Il 17 settembre scorso si era riunito il collegio dei questori per portare il gelato al bar del piano del Transatlantico, una decisione che però non era stata presa all’unanimità, si era opposto Filippo Scerra dei Cinque Stelle. Ma adesso giustizia è fatta.

«Non era l’unico caso di disparità di trattamento», dice ancora Paolo Trancassini, spiegando che prima del gelato si era posta la questione dello yogurt greco: anche questo si poteva consumare solo al bar dei dipendenti della Camera

(da agenzie)