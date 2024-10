LA PREMIER HA RICEVUTO LARRY FINK, AD DI “BLACKROCK”, IL FONDO DI INVESTIMENTO PIÙ GRANDE DEL MONDO … DEL RESTO, SVENDERE AGLI AMERICANI È UNA PASSIONE DELLA DESTRA, CHE HA PRATICAMENTE REGALATO ALLO ZIO SAM LA RETE DI TIM



Un solo cielo, da New York a Roma. E una sola passione per Giorgia Meloni: la finanza internazionale. In terra americana ha reso omaggio al «genio prezioso» di Elon Musk.

Ieri, in terra italiana, ha spalancato le porte di Palazzo Chigi al ceo di BlackRock, Larry Fink.«Hi, Larry», «Hi, Giorgia». Saluti e affari. Rivendicati pubblicamente con una nota stampa dove si citano «possibili investimenti» del fondo Usa in Italia «nell’ambito dello sviluppo di data center e delle correlate infrastrutture energetiche di supporto», ma anche inerenti ad «infrastrutture nazionali di trasporto».

Meloni e Fink hanno concordato di costituire «un ristretto gruppo di lavoro» per attuare i progetti da sviluppare insieme. La cabina di regia sarà a Palazzo Chigi. Altro che salotti clandestini o trattative sotto traccia. La metamorfosi della destra che contestava la finanza “brutta, sporca e cattiva” si compie nelle stanze della presidenza del Consiglio. In fondo, si sa: gli affari migliori sono sempre quelli che si fanno in casa.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Ottobre 1st, 2024 at 20:32 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.