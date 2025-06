SENZA VERGOGNA: “NON C’È UNA PRECLUSIONE IDEOLOGICA SE IL TEMA VIENE POSTO DALLE REGIONI, NEMMENO AD AFFRONTARLA PRIMA DEL VOTO DI AUTUNNO” (QUANDO SI VOTA IN VENETO)

Per le prossime tornate elettorali “vogliamo mettere in ogni regione il miglior candidato possibile, senza mettere bandierine, e siamo sicuri che faranno così anche gli alleati che in proporzione al peso elettorale sicuramente hanno più regioni di noi”.

Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, al termine dell’esecutivo nazionale del partito: “Non ci mettiamo a fare il Cencelli e ci aspettiamo che non lo facciano nemmeno gli alleati”

“Abbiamo ribadito che non c’è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni -aggiunge- . Se le regioni pongono questo tema ne parliamo. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale. È un tema che deve essere affrontato come equilibrio tra poteri”.

“Le regioni non ce l’hanno posta formalmente, quando lo sarà vedremo anche quali sono i tempi. Se deve essere una vicenda ampia e seria e non per i casi singoli, non c’è una preclusione ad affrontarla né prima né dopo le prossime regionali. Se viene posta dalle regioni vediamo”, conclude.

“La questione del terzo mandato si può affrontare prima dei prossimi voti regionali? Non c’è una preclusione a risolverla prima, né ad affrontarla dopo, si valuta”. Lo dice Giovanni Donzelli, al termine della riunione dell’esecutivo di Fdi.

“Se fanno un documento in conferenza delle regioni” sul terzo mandato “si pone un tema, ha un peso, non lo affrontiamo per un singolo governatore, per de Luca o Zaia, che per quanto è bravo può governare pure cento anni. Se la conferenza delle regioni fa una riflessione sulle norme, sicuramente la affrontiamo”, conclude Donzelli.

