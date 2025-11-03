IL 49% CONTINUA A VEDERE NEGATIVAMENTE LA DOTTRINA MARXISTA, E SOLO IL 18% LA CONSIDERA POSITIVAMENTE



La quota di elettori registrati che ha un’opinione positiva del capitalismo è scesa sotto il 50% per la prima volta in sette anni di sondaggi NBC News sull’argomento — un cambiamento che arriva mentre alcuni socialisti democratici, come il candidato sindaco di New York Zohran Mamdani, guadagnano visibilità all’interno del Partito Democratico.

Nel complesso, il 44% degli elettori registrati afferma di avere un’opinione positiva del capitalismo, mentre il 28% ne ha una negativa. Si tratta di un calo rispetto ai precedenti sondaggi, che mostravano piccole maggioranze favorevoli al sistema economico.

Le differenze di opinione seguono forti linee di partito. Due terzi dei repubblicani vedono positivamente il capitalismo, contro il 44% degli indipendenti e appena il 25% dei democratici. Solo il

12% dei repubblicani ha un’opinione negativa, contro il 28% degli indipendenti e il 45% dei democratici.

Particolarmente significativo è il cambiamento tra i democratici: nel settembre 2024, il 39% lo vedeva positivamente e il 34% negativamente (un saldo positivo di 5 punti), mentre oggi il partito registra un saldo negativo di 20 punti, con molti più democratici che lo guardano sfavorevolmente.

Anche gli elettori sotto i 35 anni hanno virato nettamente verso giudizi più critici sul capitalismo nell’ultimo anno, così come gli elettori ispanici, oggi sostanzialmente divisi sul sistema economico.

Intanto, le opinioni sul socialismo sono rimaste più stabili: il 49% degli elettori lo vede negativamente, un leggero calo rispetto ai precedenti sondaggi (tra il 50% e il 55%), mentre il 18% lo considera positivamente, in linea con i dati raccolti dal 2018.

Dietro le cifre, le tendenze rispecchiano il movimento osservato sul capitalismo, ma in senso opposto. A settembre scorso, il 34% dei democratici vedeva positivamente il socialismo e il 29% negativamente; ora il 35% lo valuta positivamente e solo il 20% negativamente.

Gli elettori ispanici, pur diventati più scettici sul capitalismo, non hanno cambiato in modo analogo la loro opinione sul socialismo: nel 2024 lo vedevano negativamente con un margine

di 29 punti, oggi di 24.

Le percezioni su capitalismo e socialismo, soprattutto tra i democratici, stanno cambiando mentre Mamdani e altri socialisti democratici dichiarati — come il senatore Bernie Sanders e la deputata Alexandria Ocasio-Cortez — guadagnano peso politico nel partito, mobilitando una base sempre più attiva e visibile.

Mamdani, cresciuto politicamente come socialista democratico e tuttora legato a quell’identità, potrebbe essere vicino a conquistare la carica più importante mai raggiunta da un esponente di questo movimento.

Sebbene Mamdani concorra per una carica municipale, la notorietà della campagna nella città più grande d’America fa sì che circa due terzi degli elettori registrati a livello nazionale dichiarino di sapere abbastanza su di lui da esprimere un giudizio.

Nel complesso, il 22% degli elettori ha un’opinione positiva di Mamdani, il 32% negativa e il 14% neutra, mentre un altro 32% afferma di non conoscerlo abbastanza per valutarlo.

Quasi tutti i repubblicani che lo conoscono lo giudicano negativamente, mentre tra i democratici il 44% ha un’opinione positiva e il 10% negativa; tra gli indipendenti, il 16% lo vede positivamente e il 25% negativamente.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Novembre 3rd, 2025 at 20:59 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.