ERA IL 2024 E L’EX ZOTICONE DELL’OHIO, PER RISOLVERE IL PROBLEMA, GIRÒ LA TELECAMERA, MOSTRANDOSI A TESTA IN GIÙ A CHI LO SEGUIVA. NON SAPEVA, IL POVERINO, CHE ERA SEMPLICEMENTE L’EFFETTO SPECCHIO DELLE TELECAMERE DIGITALI. SEGNO CHE NON BASTA UNA LAUREA A YALE PER DIVENTARE INTELLIGENTI. DELLA SERIE: NON SEMPRE LE BRECCOLE MATURANO – I COMMENTI STRACULT DELL’EPOCA: “NON POSSO CREDERE CHE QUALCUNO COSÌ STUPIDO SIA PRESO IN CONSIDERAZIONE PER UNA CARICA PUBBLICA”



Twitter sta prendendo in giro JD Vance per aver tentato di capovolgere la sua immagine video specchiata su Facebook Live

ruotando fisicamente la sua telecamera al contrario. Vance ha poi guardato i cartelli della sua campagna che erano ancora specchiati, ma ora erano anch’essi capovolti.

Gli utenti di Twitter hanno subito deriso JD Vance per l’errore. April Reign ha fatto notare che JD Vance si è voltato verso i cartelli per controllare, come se la rotazione della sua telecamera al contrario potesse essere d’aiuto.

L’utente di Twitter “Lost Causes” non riusciva a credere che “qualcuno così stupido fosse davvero preso in considerazione per una carica pubblica”.

Il sostenitore della democrazia Fred Wellman ha preso in giro tutti i MAGA che sostengono che “Kamala è stupida”.

Il conduttore del podcast Jim Stewartson ha insinuato che JD Vance è molto simile a un robot e deve esercitarsi in anticipo su nuovi scenari. Vance si è reinventato per il MAGA e ha fatto molta fatica a risolvere questo problema tecnologico di base.

Altri hanno commentato quanto questa clip faccia sembrare JD Vance stupido. Altri hanno fatto notare che Vance ha una laurea in legge a Yale. “Ecco chi Trump ha scelto come successore del MAGA, qualcuno di cui dovremmo fidarci per risolvere i problemi della nazione.”

Altri commenti dell’epoca:

“È come guardare un golden retriever che cerca di capire uno specchio,” ha scritto qualcuno su Reddit. Un altro ha commentato su X: “Se Vance confonde un effetto specchio con un problema tecnico, immaginate cosa farà con il codice nucleare.” Il comico Stephen Colbert lo ha paragonato a “un nonno che ha appena scoperto FaceTime, ma ha deciso didichiarare guerra alla fotocamera”.

(da agenzie)

