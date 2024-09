“ABBIAMO SOSTENUTO LE SPESE DEL BIGLIETTO AEREO ROMA-BARI ANDATA/RITORNO PER IL MINISTRO DELLA CULTURA E DI TRE STANZE D’HOTEL” … LA FOTO DI SANGIULIANO, BOCCIA E CRUCIANI A BORDO PISCINA



Il festival Il Libro Possibile si è fatto carico delle spese di viaggio e ospitalità per la partecipazione pubblica del ministro Gennaro Sangiuliano e del suo staff il 13 luglio a Polignano a Mare: lo spiega all’ANSA l’organizzazione dell’evento, confermando di aver “sostenuto le spese del biglietto aereo Roma-Bari A/R per il ministro della Cultura e di tre stanze d’hotel destinate al ministro, a un agente della scorta e a un collaboratore.

Tutto nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla segreteria del ministero”.

Il “collaboratore” ospitato dal festival Il Libro Possibile – si apprende – era Maria Rosaria Boccia, presente all’evento come documentano anche alcune foto.

(da Dagoreport)

