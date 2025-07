IN VISTA DELLE ELEZIONI CHE SI TERRANNO IN AUTUNNO, LA CONFERMA CHE IL CAMPO LARGO E’ AVANTI RISPETTO AL GOVERNATORE MELONIANO USCENTE

Matteo Ricci passa in testa. Nell’ultimo sondaggio commissionato da Izi spa sul voto nella Regione Marche, il candidato del centrosinistra è avanti sul governatore uscente di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli.

Secondo la rilevazione, Ricci si attesta al 50,5% mentre Acquaroli al 49,5%. Mentre gli astenuti e incerti sono il 36,6%. Le elezioni si dovrebbero tenere il prossimo autunno.

