L’EX PRIMO CITTADINO DI PESARO, MATTEO RICCI, CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE MARCHE PER IL CAMPO LARGO, INTERROGATO PER 5 ORE DAVANTI DALLA PM: “HO RIBADITO LA MIA ASSOLUTA ESTRANEITÀ AI FATTI. ADESSO TORNO A FARE CAMPAGNA ELETTORALE”

“Sono molto soddisfatto, ho risposto a ogni domanda e ho raccontato ciò che so rispetto ai fatti contestati e alla mia attività da sindaco”.

Dopo oltre cinque ore di interrogatorio davanti alla pm di Pesaro Maria Letizia Fucci, l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, europarlamentare e candidato presidente di Regione, è uscito in auto dalla caserma della Guardia di Finanza di Pesaro, accerchiato da cronisti e fotografi,

“Ho ribadito la mia assoluta estraneità ai fatti – ha aggiunto – e anzi ho apportato un contributo ulteriore per l’accertamento della verità”. – “Ringrazio quindi i magistrati per il loro lavoro e sono molto sereno e determinato. Adesso torno a quello che ho sempre fatto, fare campagna elettorale tra la gente e per la gente. Grazie davvero”.

(da agenzie)

