IL MINISTRO CIRIANI IN PARLAMENTO AVEVA ASSICURATO: “NESSUNA RESCISSIONE DEL CONTRATTO, NON C’È STATO ALCUN UTILIZZO ANOMALO”. DOPO 48 ORE È ARRIVATA UNA CLAMOROSA SMENTITA: L’UTILIZZO DEL SOFTWARE DELL’ISRAELIANA PARAGON È STATO SOSPESO … MA CHI HA SPIATO IL DIRETTORE DI “FANPAGE”, FRANCESCO CANCELLATO E I MEMBRI DELLA ONG MEDITERRANEA, LUCA CASARINI E BEPPE CACCIA?

Il governo aveva assicurato: «Nessuna rescissione anche perché non c’è stato alcun utilizzo anomalo». La società Paragon era però pronta a inviare una nota per spiegare che, invece, sì, qualcosa di anomalo era stato loro segnalato e dunque non potevano proseguire nella collaborazione con l’Italia.

Alla fine è arrivata una nota concordata e congiunta per spiegare che «è stato concordato di sospendere l’operatività del sistema Graphite» in attesa di una «due diligence condotta dal Copasir e dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza». Dunque: Paragon viene per il momento bloccato in Italia.

E’il primo punto fermo che viene messo in una storia che ogni giorno di più si fa più scivolosa, tanto che fonti di Palazzo Chigi lasciano intendere che possa essere «l’ennesimo sgambetto di chi non ci vuole bene », facendo riferimento, dopo i casi Abedini e Almasri, a presunti sgambetti internazionali che paesi esteri vorrebbero fare all’Italia.

Al momento però di certo c’è soltanto che, secondo quanto risulta alla società che lo ha creato, il software sia stato utilizzato in Italia in maniera contraria alla policy: sia stato usato, cioè, per spiare attivisti e giornalisti, cosa non consentita da chi lo ha creato e lo vende. In particolare sarebbe stato utilizzato per controllare il telefono del direttore di Fanpage , Francesco Cancellato. Gli animatori di Mediterranea, la nave che salva migranti nel Mediterraneo, Luca Casarini e Beppe Caccia. L’attivista sudanese, tra gli accusatori del torturatore libico Almasri, David Yambio.

Chi è stato a spiarli? I casi vanno separati. È possibile che sugli attivisti stiano lavorando i nostri Servizi: al Copasir, il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, nell’ammettere di usare Paragon in casi controllati e previsti dalla legge, ha escluso di averlo mai utilizzato su chi lavora con i migranti. Martedì al Copasir toccherà al direttore di Aisi, Bruno Valenzise e si capirà se sono stati loro.

Resta però il caso di Cancellato: il sottosegretario Alfredo Mantovano ha escluso che l’intelligence possa aver mai spiato un giornalista. Chi è stato allora? Potrebbero essere state le forze di polizia, nell’ambito di indagini coordinate dalla procure. Ma Polizia, Carabinieri e Finanza hanno escluso di usare il software.

Da giorni si cita la Penitenziaria, che proprio sui telefoni (ce ne sono a centinaia nelle carceri italiane) da tempo sta facendo un lavoro di controllo. E che, dunque, in astratto potrebbe aver utilizzato il software.

Proprio la Penitenziaria è stata chiamata in causa direttamente ieri dal leader di Italia viva, Matteo Renzi. «Il governo cambia versione, pensa che siamo fessi — ha detto — gli impegni del sottosegretario Alfredo Mantovano durano più o meno quanto le storie su Instagram. E mi stupisce che la Penitenziaria non abbia smentito l’uso del software».

(da Repubblica)