“IL PRIMO FIGLIO ERA TROPPO LEGATO ALLE TATE, ED È MORTO PROPRIO MENTRE ERA ACCUDITO DA UNA DI LORO. HA FATTO CINQUE FIGLI CON LA STESSA DONNA E OGNUNO E’ STATO CRESCIUTO DA UNA TATA. ERANO TROPPO RICCHI ED ELON NON HA MAI TRASCORSO DEL TEMPO CON I BAMBINI”



Che Elon Musk non fosse il padre dell’anno, a dire il vero, potevamo anche aspettarcelo. A rincarare la dose arriva anche il padre di Elon Musk che in un’intervista ha definito il CEO di Tesla e SpaceX «un pessimo padre».

L’ingegnere elettromeccanico (ed ex co-proprietario di una miniera di smeraldi in Zambia) Errol Musk (che tempo addietro il figlio definì «un essere umano terribile e un uomo malvagio») ha parlato a ruota libera di suo figlio e della sua (non) capacità di essere un buon genitore in un’intervista senza filtri, ammettendo scherzosamente che, per le sue dichiarazioni, potrebbe facilmente essere fucilato da suo figlio Elon. «

Se Elon lo sente mi sparerà o qualcosa del genere – ha detto – ma comunque è quello che penso».

«No, non è stato un buon padre», ha detto. «Il primo figlio era troppo legato alle tate, ed è morto proprio mentre era accudito da una tata».

Il riferimento – decisamente infelice, per usare un eufemismo – di Errol Musk è a Nevada Alexander, primo dei sei figli nati dal matrimonio con la scrittrice canadese Justine Wilson. Il bambino, nato nel 2002, era infatti morto a sole dieci settimane di vita a causa della SIDS. «Erano troppo ricchi, avevano troppe tate. Cinque figli con la stessa donna, cresciuti ognuno con la propria tata. Quando hanno divorziato, le tate erano sei da una parte e sei dall’altra»

Errol Musk ha anche affermato che suo figlio «non ha mai trascorso del tempo con i suoi figli». Lui, invece, di tempo con i suoi ne ha passato un bel po’, evidentemente, tanto da aver avuto perfino una relazione con la sua figliastra, Jana Bezuidenhout, da cui – nonostante i quarant’anni di differenza – Errol Musk ha avuto anche due figli, in una relazione che non ha mancato di suscitare qualche scalpore.

