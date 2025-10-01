SE NEL PRIMO ANNO DEL TRIENNIO SI AVRÀ UN’INIEZIONE DI 6 MILIARDI, LA SFORBICIATA DI GIORGETTI ARRIVERÀ NEGLI ANNI SUCCESSIVI FINO AL 2028: A FARNE LE SPESE SARÀ IL PIANO ASSUNZIONI: SARANNO 10MILA IN MENO TRA MEDICI E INFERMIERI ,… GLI AUMENTI? TRASFORMATI IN BRICIOLE – TAGLI ANCHE AGLI SCREENING PER LA PREVENZIONE



La sanità esce azzoppata dal Documento programmatico di bilancio presentato in Consiglio dei ministri da Giancarlo Giorgetti, in vista della manovra. Nel triennio si perdono per strada 10 mila assunzioni di medici e infermieri.

Per il primo anno viene confermato l’aumento di 2,4 miliardi rispetto allo stanziamento fissato con la precedente legge di bilancio, che porta il totale a circa 6 miliardi in più, anche se il Mef parla di 7 miliardi, includendo però l’incremento di 1,3 miliardi già incamerato nel 2025. In valori assoluti, si tratta comunque del maggior balzo in avanti del fondo sanitario mai registrato negli anni.

La “sforbiciata” Giorgetti l’ha, però, riservata per gli anni successivi, perché, rispetto al testo iniziale, i soldi in più per il 2027 passano da 3,5 a 2,6 miliardi (stesso aumento per l’anno successivo): un dimezzamento rispetto ai 5 miliardi presentati dal ministro della Salute Orazio Schillaci.

A farne le spese sarà soprattutto il piano assunzioni. Già il primo anno, quelle tra i medici scenderanno da 2.300 a 1.500, mentre gli infermieri neoassunti saranno 5.000, anziché 9.700, come inizialmente previsto. Alla fine del triennio, a coprire i buchi in

pianta organica saranno 20.000 anziché 30.000 professionisti della salute, che porteranno a casa aumenti meno sostanziosi di quelli ipotizzati.

Tanto per cominciare, l’aumento dell’indennità di specificità da 220 euro lordi mensili non andrà più ai medici, ma probabilmente ai soli dirigenti non sanitari, come i biologi o i chimici.

I 110 euro lordi mensili previsti per l’indennità di specificità infermieristica non andranno invece ad aggiungersi ai 70 euro già percepiti, il che significa che l’aumento reale sarà di 40 euro, poco più della metà.

Un taglio, ancora da quantificare, sembra destinato a subirlo l’investimento per la prevenzione: 700 milioni il primo anno e un miliardo nei due successivi.

Il che comporterà una minore estensione dell’età dello screening alla mammella per le donne e un ridimensionamento di quello al polmone.

Tra un taglio e l’altro, però, spunta un regalo agli industriali farmaceutici, con l’innalzamento del tetto di spesa dello 0,5% del Fondo nazionale, che vale proprio 700 milioni. Il che si tradurrà in minori oneri di ripiano per le imprese, tenute con il payback a coprire il 50% dello sforamento di spesa che lo scorso anno è stato di 4 miliardi.

Un quadro che preoccupa gli addetti ai lavori. Per Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed si va verso «l’ennesima delusione per le promesse disattese. Sia chiaro che senza investimenti robusti sul personale, il sistema sanitario nazionale non reggerà».

(da La Stampa)

