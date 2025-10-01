WASHINGTON POST PUBBLICA LA FOTO DELL’ALA EST SFONDATA PER COSTRUIRE LA SALA DA BALLO DEL MEGALOMANE: 250 MILIONI IL COSTO

Donald Trump demolisce parte della Casa Bianca per l’agognata sala da ballo da 250 milioni di dollari, nonostante la sua promessa che la sua costruzione non avrebbe “interferito” con l’edificio esistente. Lo scrive il Washington Post pubblicando anche una foto con le squadre di demolizione all’opera mentre con un escavatore sfondano una parte dell’ala est.

La realizzazione della ballroom “non interferirà con l’edificio attuale. Non lo farà. Sarà vicino ma non lo toccherà, e renderà omaggio all’edificio esistente, di cui sono il più grande fan”,

aveva dichiarato Trump durante la firma di un ordine esecutivo a luglio.

Donald Trump ha annunciato su Truth che “sono iniziati i lavori di costruzione della nuova, grande e splendida sala da ballo della Casa Bianca, nel complesso della Casa Bianca”. “Completamente separata dalla Casa Bianca – spiega – l’ala est è in fase di completa modernizzazione nell’ambito di questo progetto e sarà più bella che mai una volta completata!

Per oltre 150 anni, ogni Presidente ha sognato di avere una sala da ballo alla Casa Bianca per ospitare grandi feste, visite di Stato, etc. Sono onorato di essere il primo presidente a dare finalmente avvio a questo progetto tanto necessario, a costo zero per il contribuente americano! Questa sala da ballo sarà felicemente utilizzata per le generazioni a venire!”.

(da agenzie)