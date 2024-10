A UN MESE DAL VOTO LA VICEPRESIDENTE DEM È IN VANTAGGIO SU DONALD TRUMP FRA I 2 E I 3,4 PUNTI PERCENTUALI. MA CI SONO ANCORA 7 STATI IN BILICO: KAMALA E’ IN TESTA IN PENNSYLVANIA, MICHIGAN, WISCONSIS E NEVADA E A UN SOFFIO DA TRUMP IN NORTH CAROLINA E GEORGIA



Le elezioni Presidenziali americane sono dietro l’angolo: Kamala Harris e Donald Trump si daranno battaglia alle urne il prossimo 5 novembre ed entrambi puntano a quota 270, ovvero la metà più 1 di 538: si tratta del numero di grandi elettori che a ciascun candidato serve per vincere ed essere dichiarato 47° presidente degli Stati Uniti d’America.

Secondo un sondaggio di Npr-Pbs News-Marist, Harris incassa il 50% dei consensi contro il 48% di Trump. Secondo la media di The Hill, invece, la vice presidente ha un vantaggio a livello nazionale pari al 3,4%. Ma con l’avvicinarsi al voto, è tutto un proliferare di sondaggi, sia nazionali che relativi ai singoli Stati.

Gli Stati in bilico in vista delle elezioni Usa

I giochi sono ormai quasi al capolinea, ma restano ancora sette Stati in bilico che saranno determinanti per chi aspiri a succedere al presidente uscente Joe Biden.

Gli Stati in cui tutto può ancora accadere sono North Carolina, Pennsylvania, Nevada, Georgia, Arizona, Michigan e Wisconsin.

In generale, Harris ottiene la fiducia degli Stati della cosiddetta Rust Belt, ovvero quelli post-industriali del nord fra cui Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. Nella cosiddetta Sun Belt, ovvero negli Stati del sud che vanno dalla costa atlantica alla costa pacifica, avanza Trump.

Kamala Harris è in testa in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin dall’inizio di agosto, anche se di misura. Questa la situazione negli Stati in cui il voto sembra ancora contendibile:

Stato Kamala Harris Donald Trump

Pennsylvania 48,8% 47,5%

Michigan 48,7% 46,8%

Winsconsin 49,4% 47,5%

North Carolina 47,9% 48,1%

Georgia 47,9% 48,6%

Arizona 47,3% 48,6%

Nevada 48,9% 47,1%

(da agenzie)

