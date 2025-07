“LA SOLUZIONE PASSA DAL DIALOGO TRA LE DUE PARTI”

«Riconoscimento Stato di Palestina proposto da Macron? Noi l’abbiamo già riconosciuto. ‘Da mo’, come dite voi. Per noi quella è la soluzione cioè il riconoscimento dei due Stati che vivono vicino l’uno all’altro in autonomia e sicurezza». Queste le parole del Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento del Giubileo degli Influencer. Sul fatto che un riconoscimento dello stato palestinese possa essere prematuro Parolin risponde: «Perché prematuro? Secondo noi la soluzione passa tramite il dialogo tra le due parti anche se la situazione in Cisgiordania rende tutto più difficile». E sull’attacco israeliano alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, Parolin aggiunge: «Non ho altri elementi per fare una valutazione differenti. Non abbiamo potuto fare un’indagine indipendente. Prendiamo come buoni i risultati da parte dell’ esercito israeliano insistendo perché si stia attenti perché l’impressione è che tante volte questi errori si ripetano. Bisognerà porre una particolare attenzione per evitare che i luoghi di culto e le istituzioni umanitarie possano essere colpiti».

«Non si può accusare il Vaticano di non essere neutrale»

«Non credo si possa accusare il Vaticano di non essere neutrale», sostiene Parolin a chi, da parte russa ortodossa, pensa che il Vaticano non sia sede neutrale per portare avanti dialoghi per la pace. «Capisco possa essere un problema per i paesi ortodossi che debbano alla fine trovare un unico ambiente in una realtà cattolica. Per il resto – osserva il porporato ai margini di un

evento a Roma dedicato ai missionari digitali – non credo si possa accusare il Vaticano di non essere neutrale. Noi, pur dicendo le cose come sono, abbiamo sempre cercato di essere vicini ad entrambi e di trovare una via di soluzione».

(da agenzie)