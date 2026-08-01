“MUSK NON VENDE SOLO AUTO, RAZZI O SATELLITI. VENDE LA PROSPETTIVA ILLUSORIA CHE, IN UN MONDO SEMPRE PIÙ INSTABILE, STATI E INDIVIDUI POSSANO RAFFORZARE LA PROPRIA AUTOSUFFICIENZA COLLEGANDOSI ALLE SUE INFRASTRUTTURE”

Per sfatare la leggenda sul giornalismo che non starebbe tanto bene, consiglio l’intervista che Ashfaaq Carim, del sito Middle East Eye, ha fatto a Errol Musk, padre di Elon. L’anziano ma combattivo ingegnere dice una serie di cose che non stanno né in cielo né in terra sul suo Sudafrica ai tempi dell’apartheid.

Tipo che si stava meglio quando si stava peggio e che non è vero che i neri non potessero possedere la terra. L’intervistatore lo ferma: «No, un attimo. È completamente falso: potevano solo nei loro homeland, ovvero il 14 per cento delle terre per l’80 per cento della popolazione».

Non pago, Musk senior aggiunge che «Mandela ha ucciso molte persone». Altro stop: «Lei ha notizie che Mandela abbia ucciso qualcuno? Perché la storia dice altro. E conferma di paragonarlo all’estremista di destra britannico Tommy Robinson?». «Sì, prigioniero politico anche lui».

Il video, che trovate agevolmente in rete, mi viene in mente leggendo Muskismo (Einaudi) di Quinn Slobodian, storico alla Boston University e critico implacabile del neoliberismo, col giornalista Ben Tarnoff. Il libro, più che all’uomo più ricco del mondo, ne sappiamo già molto, si interessa all’ideologia di cui è fautore,

Perché se il fordismo è stato il sistema operativo del XX secolo, basato su produzione e consumo di massa, il muskismo punterebbe a diventarlo per il secolo in corso. Sostituendo il vecchio contratto sociale, sostengono gli autori, con la promessa di una nuova tecno-sovranità.

Ma intanto che c’entra il padre Errol e il suo vaneggiante revisionismo storico? C’entra. E c’entra addirittura il nonno materno, il canadese Joshua Haldeman, esponente di spicco di Technocracy Incorporated, il movimento che negli anni 30 proponeva di sostituire la democrazia con una “dittatura degli ingegneri”. Movimento che, non sorprendentemente, viene presto dichiarato illegale e gli costa un breve arresto.

Come il Sudafrica bianco era una fortezza difesa dalla superiorità tecnologica (il nucleare, i primi grossi computer Ibm), anche l’America che Elon immagina dovrebbe diventare una «fortezza futurismo», nel conio di Slobodian. Stavolta sfruttando l’intelligenza artificiale e la fusione uomo-macchina con progetti tipo Neuralink.

Il risultato auspicato – e serenamente antidemocratico – è lo stesso vagheggiato dal nonno: un’esigua minoranza di tecnocrati che comanda su tutti gli altri.

Il tema del sovranismo torna anche sul versante industriale. A differenza del modello globalizzato, che puntava a esternalizzare tutto il lavoro che si poteva in Cina o dovunque i prezzi fossero più bassi, Musk punta sull’internalizzazione di ogni fase produttiva. Con l’aiuto di sempre più robot che fanno funzionare le sue fabbriche.

Il che, peraltro, lo mette al riparo dai dazi voluti da Trump e dalle loro ritorsioni. Se è riuscito, con SpaceX che nei giorni scorsi ha fatto segnare la quotazione in Borsa più grande della storia, a realizzare razzi che costano una frazione di quelli fatti prima di lui, è perché ha traslato sugli atomi la lezione appresa dalle startup digitali per i bit: prova, fallisci, riprova, fin quando non ti viene bene.

In un processo di iterazione continua che non puoi fare se devi mandare il prototipo in Cina e aspettare che ti torni indietro. Non solo: soluzioni ingegneristiche messe a punto con Tesla, tipo l’efficienza delle batterie, poi vengono inglobate nella produzione di stoccaggio domestico che, a loro volta, vengono alimentate da SolarCity, la più grande azienda di impianti fotovoltaici che non a caso ha acquisito. È sua tutta la filiera […]

Parlando di politica, arriviamo a un altro grande pilastro del muskismo. A differenza dei repubblicani ortodossi ma old school, per lui – si legge – «il governo non è da ridurre ai minimi termini o eliminare. Lo si può strumentalizzare come fonte di potere e profitto. L’obiettivo non è l’abbandono dello Stato, ma la simbiosi con esso».

Per molti anni Tesla è stata tenuta in respirazione artificiale dalle centinaia di milioni di dollari in crediti verdi. È stata, di fatto, un’enorme beneficiaria dell’assistenzialismo di Stato. SpaceX è del tutto dipendente dai contratti con la Nasa. Starlink da quelli col Pentagono.

con la coda velenosa che, da un momento all’altro, l’eroe della resistenza ucraina può diventarne la bestia nera perché nottetempo, non consultandosi con nessuno, decide di spegnere alcuni satelliti decisivi per il contrattacco di Kiev.

Non è un po’ troppo tutto questo potere sulle spalle di un privato, peraltro nemmeno il più psicologicamente stabile in circolazione? Slobodian e Tarnoff sostengono che il muskismo prospera sul crollo delle istituzioni liberali. O, con le loro parole, è un’ideologia che «non vende solo auto, razzi o satelliti.

Vende la prospettiva illusoria che, in un mondo sempre più instabile, Stati e individui allo stesso modo possano rafforzare la propria autosufficienza collegandosi alle sue infrastrutture».

Al prolificissimo imprenditore – lo sappiamo da tempo – non basta diventare ricco: lui aspira a diventare dio. Questo libro ne analizza (e smonta) il vangelo.

(da agenzie)