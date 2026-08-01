“ONORERÒ IL CONTRATTO, COME MI È STATO CHIESTO, PREGATO DI FARE, PERSONALMENTE, DA URBANO CAIRO, FINO ALLA FINE DI DICEMBRE. DOPO CHE HO FINITO, DECIDERÒ COSA FARE. MI PIACE FARE TELEVISIONE” … LA NUOVA FRECCIATONA A CAIRO: “SAPEVA TUTTO. QUELLO CHE AVEVO DA DIRE L’HO DETTO A DOGLIANI E NON MI SEMBRA MI SIA STATO CHIESTO DI RESTARE…”

Enrico Mentana, è vero che andrai a Repubblica, a Gedi, a fare il direttore editoriale, il capo della nuova televisione, la nuova Cnn, insieme ad Andrea Pucci, il direttore del TgCom di Mediaset?

“Non andrò. Sono una persona che sta in un posto per volta ed è l’unica clausola (di non concorrenza) che ho con me stesso. Mi è accaduto con la Rai, e con Canale 5. Accadrà ancora”.

E con La 7 di Urbano Cairo cosa farai?

“Onorerò il contratto, come mi è stato chiesto, pregato di fare, personalmente, da Urbano Cairo, fino alla fine di dicembre. La fine del mio contratto. Dopo che ho finito, deciderò”.

E cosa deciderai?

“La televisione è la cosa che mi piace fare”.

Cairo vuole trattenerti o no?

“Cairo sapeva tutto. Quello che avevo da dire l’ho detto a Dogliani e non mi sembra mi sia stato chiesto di restare da parte di Cairo”.

E Repubblica?

“La dirige Stefano Cappellini, che ha lavorato con me a Matrix, un amico”. [

(da agenzie)

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