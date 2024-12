ALLE ELEZIONI PER IL CSM FURONO ELETTI 7 CANDIDATI DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE (CENTRODESTRA), 6 DI AREA (SINISTRA), 2 DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA (SINISTRA), 4 DI UNICOST (CENTRO) E 1 INDIPENDENTE



A proposito di sentenze “bizzarre” o “politiche” i media sovranisti sono soliti accusare le presunte “toghe rosse”, colpevoli a loro dire di egemonizzare la magistratura italiana.

Con il corollario di accuse, indagini personali al fine di screditarli quando emettono sentenze invise ai probi guerrieri padagni.

Stranamente nessuno ricorda i fatti e i numeri reali degli equilibri interni alla Magistratura italiana.

A qualcuno infatti non conviene, per un semplice motivo: la corrente più votata alle ultime elezioni del Csm è infatti quella di centrodestra, ovvero Magistratura Indipendente.

Su 20 componenti togati ben 7 sono stati assegnati alla corrente sovranista. Seguono Area (sinistra) con 6 posti, Unicost (centro) con 4, Magistratura Democratica (sinistra) con 2, 1 Indipendente.

Ne deriva una semplice proporzione matematica: il 35% dei magistrati italiani ha un orientamento “conservatore o sovranista”.

Se esistono “toghe rosse” che emettono sentenze “discutibili” perchè non dovrebbero esistere altrettante “toghe sovraniste” che fanno altrettanto?

O il fatto non sussiste?

