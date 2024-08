“NON MI INTERESSANO I SUOI SOLDI, LEI NON E’ GRADITO, SE NE VADA”



«Ehi tu, invece di stare a chiacchierare, alza le chiappe e vieni a sparecchiare». È con questa frase che un cliente della Casa del Popolo di Solaio a Pietrasanta, in provincia di Lucca, si è rivolto a una cameriera. L’episodio risale a una sera di mercoledì 21 agosto, quando il locale è pieno di commensali e soci.

Verso la fine della cena, racconta Il Tirreno, un uomo sulla sessantina richiama con fare spazientito una cameriera, urlandole due volte, davanti a tutti, di «alzare le chiappe» e sbrigarsi a sparecchiare e portare i caffè. In un primo momento, la ragazza prova a replicare con una battuta, poi si allontana e scoppia a piangere.

L’intervento del titolare

La parte più interessante della storia arriva poco più tardi, quando Matteo Giubilato – gestore del circolo – chiede conto di cosa è successo e senza pensarci due volte invita il sessantenne e il suo gruppo di amici ad andarsene. Subito, senza nemmeno passare dalla cassa. «Non mi interessano i suoi soldi, se ne vada», intima Giubilato. E il socio in questione esce dal locale, mentre gli altri commensali applaudono.

«Ho fatto ciò che andava fatto»

«Questo modo di approcciarsi a una lavoratrice che, al pari delle altre, andava avanti e indietro per la sala per garantire un servizio, l’ho trovato legato a una logica padronale che non può appartenerci», ha commentato il titolare del circolo a Il Tirreno. Credo, ha aggiunto Giubilato, «di avere fatto semplicemente quello che andava fatto. Tutto qui». Insomma, niente di eccezionale da parte sua. C’è una cosa però su il ristoratore ammette di essere rimasto spiazzato: la reazione delle persone presenti. «Quello che mi ha colpito – racconta – è stato il comportamento e la reazione dei soci che si trovavano nel giardino dove è accaduto il fatto. Tutti, nessuno escluso, hanno preso le parti della cameriera, criticando l’uomo e contestandone parole e atteggiamento». Quanto all’autore dell’episodio, conclude Giubilato, «non è più gradito» al Circolo.

(da agenzie)

