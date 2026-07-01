UNA CAMPAGNA COSTRUITA SU UNA SERIE DI BALLE GIGANTESCHE DESTINATE A UNA MASSA DI IGNORANTI

In poche ore la crisi dei migranti a Ceuta è stata trasformata dalle destre europee, dalla Casa Bianca, dal Cremlino e dal governo Meloni in un formidabile strumento di propaganda e sciacallaggio politico culminato nella decisione dell’Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. L’operazione è stata scientificamente costruita sulla base di presupposti fattualmente falsi.

1) “L’arrivo di migliaia di migranti a Ceuta è una minaccia all’integrità delle frontiere dell’Unione europea” – FALSO

Ceuta è una città spagnola che si estende per meno di 20 chilometri quadrati in Nord Africa ed è divisa dalle coste spagnole dallo stretto di Gibilterra. È geograficamente più vicina alla capitale del Marocco che non a quella della Spagna ed è collegata all’Europa solo attraverso trasporti via mare o via aerea. Entrambi sono sottoposti ai controlli di imbarco delle autorità di frontiera spagnole. Poiché le due città sono di fatto al di fuori dell’area di libera circolazione delle persone disciplinata dal trattato di Schengen, sostenere che chi ha raggiunto in queste ore Ceuta possa automaticamente raggiungere l’Europa è semplicemente impossibile.

2) “È opportuno sospendere il trattato di Schengen per proteggere l’Italia dall’arrivo dei clandestini ammassati a Ceuta” – FALSO

Il codice delle frontiere di Schengen già prevede un regime speciale per le due città spagnole in territorio nordafricano: Ceuta e Melilla. Per poter raggiungere l’Europa da queste due città è necessario infatti sottoporsi alle procedure di identificazione e possedere un legittimo documento d’ingresso nella Ue esattamente come accade quando si entra in Europa da un Paese extra Ue. Da ieri le autorità spagnole e quelle europee non hanno registrato alcun movimento diretto da Ceuta verso la Spagna o altri Paesi Ue.

Chiedere la chiusura delle frontiere a Ceuta equivale a sostenere che vada chiusa una frontiera che già lo è.

3) “Ceuta dimostra che la scelta del governo socialista spagnolo di dare la cittadinanza a oltre 500 mila immigrati irregolari è stata un errore” – FALSO

La Spagna ha regolarizzato con decreto la posizione di chi risiedeva da tempo nel Paese clandestinamente. E lo ha fatto con il rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro (non con la cittadinanza) a chi era presente sul suolo spagnolo da almeno 5 mesi in una data anteriore al 31 dicembre 2025 e non aveva precedenti penali. Si è trattato di una misura legislativa per far emergere i migranti presenti sul suolo spagnolo dalla condizione di marginalità e sfruttamento legata alla loro clandestinità e integrarli in un sistema di diritti e doveri.

4) “La crisi di Ceuta è la conseguenza diretta degli sforzi deliberati del governo socialista spagnolo di consentire e facilitare l’immigrazione illegale di massa in Europa” – FALSO

Le politiche migratorie del governo socialista spagnolo hanno ridotto il flusso di migranti clandestini del 36% rispetto al 2025 e del 40% rispetto al 2024. Tra il 2021 e il 2026, secondo i dati Frontex, i migranti clandestini che hanno raggiunto l’Europa attraverso l’Italia sono stati 478.600 contro i 234.760 della Spagna. Nel solo 2025 gli ingressi irregolari registrati in Italia sono stati 66 mila contro i 36 mila della Spagna.

(da Repubblica)