LO SAPEVANO GIA’ DA UN ANNO MA HANNO CONTINUATO A FAR VIAGGIARE GRATIS PER CARPIRE CONSENSI…E’ ORA CHE INTERVENGA LA CORTE DEI CONTI: PAGHINO I RESPONSABILI



Sarà presentato domani, lunedì 21 luglio, il piano anticrisi per Amt Genova. Elaborato dai vertici dell’azienda di trasporto pubblico con l’aiuto dei due professionisti Gian Carlo Strano e Giovanni Bravo, è ben lontano dall’essere la panacea di tutti i mali per i conti della società ma dovrà quanto meno mettere in sesto il portafoglio in vista dei prossimi mesi. Il piano sarà presentato prima a cda e collegio sindacale di Amt, martedì ai sindacati e mercoledì all’assemblea dei soci.

Le scadenze sono imminenti e i numeri sono allarmanti: mancano 7 milioni per i pagamenti di luglio, al 30 giugno i debiti nei confronti dei fornitori erano pari a 90 milioni (di cui 32 milioni con pagamenti scaduti da oltre 90 giorni), non c’è traccia dei circa 20 milioni di euro di fondi attesi dai ministeri Mit e Mase, questi ultimi attraverso la Regione, e la prospettiva di recupero di circa 35mila sanzioni pendenti è assai scarsa.

In questo scenario, come anticipato nei giorni scorsi da Genova24, è praticamente scontato che il piano di rientro da una situazione di potenziale deficit patrimoniale intervenga su quella politica tariffaria commerciale di agevolazione al mezzo di trasporto pubblico voluta dal governo di centrodestra di Bucci, confermata da quello del suo vice Piciocchi, e che ha portato a un sistema di gratuità per alcune categorie di utenti e di trasporto.

Piano Amt: gratuità ridimensionate, soci chiamati a intervenire

Una delle ipotesi del piano anticrisi per Amt è quindi proprio

quella di revisione del sistema tariffario e delle gratuità: una partita che incide non in maniera così pesante sui conti ma che è l’unica effettivamente in mano direttamente all’azienda.

In questa fase Amt non ha controllo immediato né sulle multe da riscuotere, per cui recentemente si è messo in gioco un sistema di cessione del credito, né sui fondi ministeriali in ritardo.

Dunque si saprà a breve se il “nuovo piano” per Amt includerà elementi del “vecchio piano” già prospettato dall’azienda al Comune nell’ottobre 2024 e che contemplava l’introduzione di mini-abbonamenti a 10 o 20 euro per quelle categorie (Over 70 e Under 14) per cui oggi è stabilita la totale gratuità.

A proposito di Città metropolitana, in queste settimane Amt ha avuto l’ok dalla Città metropolitana a un versamento anticipato di 8 milioni di euro di contributo del mese di agosto e probabilmente otterrà altri 8 milioni dell’anticipo di settembre. Altri 3 milioni circa potrebbero arrivare dalle multe comminate per il transito sulle strisce gialle.

Crisi Amt, i dubbi di Deloitte sul Modello Genova già nel 2024

Le preoccupazioni espresse a fine giugno dal collegio sindacale e subito fatte proprie dall’amministrazione comunale, erano ben presenti anche a un soggetto terzo: Deloitte. La società internazionale di consulenza e revisione finanziaria, in una comunicazione alla presidente di Amt Ilaria Gavuglio e al collegio sindacale datata 15 luglio, parla di “possibile situazione di deficit patrimoniale“determinato dallo stato della liquidità e dall’inadeguatezza dei flussi di cassa per far fronte ai pagamenti di stipendi e fornitori a breve termine.

Deloitte, ricordiamo, era stata incaricata dall’assemblea degli azionisti di Amt per la revisione del bilancio di esercizio per il triennio 2023-25 e già nel luglio di un anno fa aveva emesso una relazione in cui era stato espresso un giudizio con rilievi.

In particolare nel bilancio 2023 risultava un credito di Amt verso il Comune di circa 12 milioni di euro, fondi che avrebbero dovuto arrivare da un trasferimento del Mase attraverso la Regione nell’ambito di un progetto sul miglioramento della qualità dell’aria ma quando la relazione venne realizzata il procedimento amministrativo per la destinazione dei fondi non era completato. Quindi, quei 12 milioni iscritti a bilancio per l’esercizio 2023, non erano sussistenti.

Deloitte ricorda, nella comunicazione di 5 giorni fa, che il bilancio di esercizio 2024 non è stato ancora chiuso, e la sua attività di revisione non è quindi completata, ma nell’ambito di alcune attività di verifica sono stati fatti presenti ai revisori alcuni elementi di criticità: dalla latitanza dei fondi ministeriali allo stato degli incassi da sanzioni, dal contenzioso con Trenitalia ad altri aspetti legati ai contratti nazionali, agli ammortamenti delle immobilizzazioni.

Queste tematiche erano state portate all’attenzione della direzione amministrativa di Amt già a dicembre 2024: si suggeriva anche di formalizzare periodicamente un report sugli indicatori di crisi della società. In un altro incontro, a febbraio 2025, Deloitte aveva fatto presente che sulla base della situazione finanziaria di Amt sarebbe stato opportuno modificare gli accordi su un contratto di finanziamento da 26 milioni da parte di Intesa San Paolo.

Nuovamente nel maggio 2025 in un ulteriore incontro tra Deloitte, la direzione di Amt e il collegio sindacale sono stati evidenziati dubbi sulla politica tariffaria – definita “Modello Genova” – che nella pre-chiusura di bilancio 2024 veniva riportato alla voce delle immobilizzazioni immateriali per un importo di 24,7 milioni.

E a oggi – prosegue Deloitte nel documento del 15 luglio – il credito verso il Comune di Genova non è stato ancora incassato,

i tempi di recupero delle sanzioni sono incerti e inoltre “ove non sussistessero i requisiti per la capitalizzazione dei costi del Modello Genova ciò si ripercuoterebbe sul patrimonio netto della società facendo emergere una situazione di deficit”. Questo passaggio, in particolare, giustifica quella che sembra essere la leva principale di azione del piano anticrisi da presentare al cda dell’azienda, domani.

Da alcune verifiche sulla regolare tenuta della contabilità e ulteriori approfondimenti, i revisori di Deloitte hanno evidenziato un ammontare dei debiti ai fornitori da parte di Amt di 90milioni di euro, di cui 32milioni scaduti da oltre 90 giorni, incluso il debito di 9,8 milioni che a oggi Amt dovrebbe versare nei confronti di Trenitalia per il contenzioso sul biglietto integrato (il decreto ingiuntivo è arrivato in questi giorni).

Il centrosinistra: “Ora cambiare i vertici di Amt”

Il Pd va giù duro e chiede alla sindaca un ricambio dei vertici aziendali: “Questo è il momento della trasparenza, sarebbe inspiegabile che a guidare una fase di complesso risanamento, sia chi ha portato l’azienda sull’orlo del fallimento, facendo finta di nulla fino a un attimo prima”, dicono il segretario metropolitano Simone D’Angelo e la capogruppo del Pd in Comune Martina Caputo.

Sempre il Pd non manca di fare riferimenti alle responsabilità del centrodestra e auspica che Bucci, da presidente della Regione, “faccia la sua parte” per salvare l’azienda genovese di tpl.

“La situazione critica in cui versa oggi Amt non stupisce. Già durante la scorsa amministrazione, la nostra capogruppo Cristina Lodi aveva posto con forza l’attenzione sul bilancio consuntivo 2023 dell’azienda e sulla fragilità complessiva dei conti”, scrivono Chiara Lastrico e Marialuisa Centofanti di Azione. “Le rassicurazioni ricevute in passato circa lo stato dei conti si

stanno rivelando gravemente infondate e prive di reale attendibilità” aggiunge Eugenio Musso, presidente di Italia Viva Genova con la senatrice Raffaella Paita che parla di “giusta operazione trasparenza” della giunta Salis.

Anche il M5S è duro: “Alla drammatica situazione odierna, si aggiunge l’assenza totale di una visione strategica sul trasporto pubblico locale – scrivono Marco Mesmaeker, capogruppo a Tursi, e Stefano Giordano, coordinatore regionale – con le amministrazioni Bucci e Piciocchi non è stato realizzato un solo metro in più di corsie preferenziali per i bus e il progetto dei 4 assi non è mai decollato”.

Infine anche Avs va all’attacco di Piciocchi & Co: “Le stesse persone che hanno contribuito a portare Amt sull’orlo del fallimento osano criticare le misure urgenti che la nuova giunta è costretta ad adottare per salvare stipendi e impegni imminenti, come le scadenze di luglio”.

