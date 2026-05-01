L’IRONIA DI ALBERTO MATTIOLI SULLA BACCHETTA NERA MELONIANA SILURATA DAL RUOLO DI DIRETTRICE MUSICALE DELLA FENICE CHE NON AVREBBE DIRETTO NÉ L’INAUGURAZIONE STAGIONALE CON FEDORA E NEMMENO IL CONCERTO DI CAPODANNO … MATTIOLI: “COME HA COMUNICATO COLABIANCHI CON IL CONSUETO SPREZZO DEL RIDICOLO, VENEZI AVEVA ALTRI IMPEGNI. QUALI, NON È DATO CAPIRE”



Per il momento si suppone che Colabianchi non voglia nominare un altro direttore musicale. Intanto, bisogna sostituire la bacchetta nera nelle serate che avrebbe dovuto dirigere. Il suo mandato teoricamente sarebbe iniziato nel prossimo ottobre

ma nel programma della Fenice, che non è ancora stato presentato, pare che non comparisse fino al nuovo anno.

Curiosamente, Venezi non avrebbe diretto né l’inaugurazione stagionale con Fedora e nemmeno il Concerto di Capodanno, massimo momento di visibilità mediatica della Fenice, poiché, come ha comunicato Colabianchi con il consueto sprezzo del ridicolo, aveva altri impegni.

Quali, non è dato capire: un veglione, magari, dato che della direttrice non si trovano tracce in altri cartelloni, almeno in quelli importanti.

Resta quindi il problema di sostituirla per i due titoli d’opera dove (forse) sarebbe salita sul podio, Adriana Lecouvreur e Carmen. Non dovrebbe essere un problema.

Alberto Mattioli

per “la Stampa”