LA MOSSA E’ QUELLA DI STRINGERE LE MAGLIE CENTRALIZZANDO IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEGLI EVENTI DEL PARTITO NELLE MANI DEL DEPUTATO EX LEGA EDOARDO ZIELLO E DELL’EX FDI MASSIMILIANO SIMONI



La costituente di Futuro Nazionale ha un luogo e una data: 13 e 14 giugno a Roma, all’auditorium della Conciliazione. Roberto Vannacci va avanti con la costruzione del partito, cercando di dargli una struttura ordinata e compatta dopo una prima fase “spontaneista”. Con le Politiche non troppo lontane e i sondaggi che indicano ottime possibilità, in un modo o nell’altro, di entrare in Parlamento con una squadra, dietro al generale in congedo ci sono parecchi colonnelli che sgomitano.

L’ultima parola, di vita o di morte, spetta sempre e solo a Vannacci, che comunque ha da tempo designato il suo scudiero più fedele, cioè Massimiliano Simoni, ex FdI, oggi consigliere regionale in Toscana e coordinatore di Fn.

Ma come detto, di sfondo restano gelosie varie. Anche per questo ieri da Viareggio, a firma Simoni, sono state diramate tre circolari interne. Una per la gestione delle pagine social con il marchio del partito, con il divieto ad esempio di utilizzare Whatsapp o Telegram per raccogliere simpatizzanti o comunicazione massiva. La seconda, ricorda che chiunque si attribuisca incarichi o titoli non formalmente ricevuti, o si comporta come se li avesse, sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, fino all’espulsione dal partito. Nella terza, si centralizza il riconoscimento ufficiale degli eventi del partito nelle mani del deputato ex Lega Edoardo Ziello e dello stesso Simoni, distinguendoli dalle iniziative locali dei comitati.

I maligni mettono in relazione quest’ultima circolare con locandina pubblica per un evento del 30 maggio a Castellar Ponzano (Alessandria), organizzato da un Comitato Costituente locale con il logo ufficiale di Fn bene in vista. L’evento promosso dal centro studi Rinascimento nazionale si chiama “Stati Generali – Nord-Ovest chiama Italia” e ha toni e format che evocano chiaramente un appuntamento politico nazionale, non una semplice iniziativa locale. Il nodo politico è duplice: da un lato una tensione tra centro e periferia del partito, con i comitati locali che si muovono in autonomia; dall’altro una questione di controllo del brand e della narrazione pubblica di Fn. Simoni e Ziello stringono le maglie, su indicazione di Vannacci. Qualcuno, evidentemente, si sta muovendo troppo liberamente.

(da agenzie)

This entry was posted on domenica, Maggio 3rd, 2026 at 22:51 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.