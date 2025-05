NETANYAHU, L’UNICO CRIMINALE AL MONDO CHE GODE DI IMPUNITA’



Gli organizzatori della Freedom Flottiglia, l’organizzazione internazionale che sfida l’assedio israeliano a Gaza, denunciano che una loro imbarcazione è stata presa di mira da un drone durante la notte due volte in acque internazionali vicino a Malta. Gli attacchi, attribuiti da più parti a Israele, hanno provocato un incendio a bordo e una breccia nello scafo che ora sta affondando.

A bordo ci sono 30 attivisti, ha dichiarato alla Cnn l’addetto stampa della coalizione, Yasemin Acar, aggiungendo: “C’è un buco nella nave in questo momento e sta affondando”. Afferma che a quanto pare l’obiettivo erano i generatori nella parte anteriore della nave, e che non hanno più accesso all’elettricità.

Secondo quanto riportato dalla CNN la nave battente bandiera di Palau è la Conscience.

L’attacco è avvenuto alle 00:23, afferma la Freedom Flotilla. Aggiunge di aver inviato un segnale di SOS. Malta sostiene di aver risposto, di aver inviato un rimorchiatore e che le persone a bordo, 16 in totale (gli attivisti parlano di 30), sono tutte salve.

