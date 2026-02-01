SAREBBE DOVUTO TORNARE OGGI IN AEREO MA IL SUO VOLO DI LINEA È STATO CANCELLATO A CAUSA DELLA CHIUSURA DEGLI SPAZI AEREI DECRETATA IN SEGUITO ALL’ATTACCO ISRAELIANO E STATUNITENSE … IL M5S: “CROSETTO BLOCCATO A DUBAI PROVA LA MARGINALITA’ INTERNAZIONALE DEL GOVERNO MELONI…”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai. Presente da ieri negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali (era andato a riprendere la famiglia per poi ripartire alla volta dell’Italia), sarebbe dovuto tornare oggi in aereo ma il suo volo di linea è stato cancellato a causa della chiusura degli spazi aerei decretata in seguito all’attacco israeliano e statunitense all’Iraq. La notizia, anticipata dal Fatto Quotidiano, è stata confermata all’Adnkronos da fonti qualificate.

Il governo Meloni “che da un biennio grida ai quattro venti il “rapporto privilegiato” con l’amministrazione Trump, sull’attacco all’Iran e’ stato ragguagliato dalla Casa Bianca a bombardamenti gia’ avviati. A dimostrazione che la centralita’

dell’esecutivo a livello internazionale esiste solo nel fantastico mondo fatato di Meloni.

La triste verita’ e’ che mai come ora l’Italia si trova in posizione di totale marginalita’ internazionale, tanto che nel giorno in cui viene scatenata una guerra il paese si ritrova con il suo ministro della Difesa Guido Crosetto bloccato a Dubai e impossibilitato a tornare in Italia. E’ la prova provata che non contiamo nulla. Il governo che sta ipotecando il futuro economico del paese sull’altare di un dissennato riarmo, ha un ministro che nemmeno sospettava che nel giro di poche ore in Medio Oriente potesse aprirsi un nuovo conflitto. Ma come siamo messi?”. Cosi’ in una nota i parlamentari delle commissioni Difesa di Senato e Camera.

(da agenzie)