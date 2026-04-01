IL CANDIDATO PRIMO MINISTRO E’ ULRICH SIEGMUND, CHE I SUOI SOSTENITORI SALUTANO DICENDO “SIEG… MUND!” MASCHERAMENTO DEL SALUTO NAZI “SIEG HEIL”… SUCCEDE QUANDO DEMOCRAZIE PAVIDE NON APPLICANO LA COSTITUZIONE AL PRIMO INSORGERE DI QUESTA FECCIA



Duemila euro per i primi due figli, il doppio per ogni altro nato. È il bonus bebè nel programma del partito di estrema destra AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni legislative del 6 settembre nel Land dell’ex DDR. Niente di nuovo nella Germania che sostiene storicamente la famiglia, non fosse per le condizioni a cui è subordinata l’erogazione del sussidio.

Almeno un genitore deve essere tedesco, la seconda metà del contributo è versata solo dopo visite mediche sulla salute fisica e mentale del neonato. Frasi in cui pare celarsi lo spettro dell’eugenetica nazista, uno dei richiami al passato più oscuro della Germania rievocato da AfD con non detti chiari per chi li sa intendere.

Nello Stato dell’Est, il partito è classificato accertata organizzazione estremista di destra, ma questa qualifica non ne ferma l’ascesa in testa ai sondaggi al 38%. Con Ulrich Siegmund candidato primo ministro, AfD può andare per la prima volta al governo, anche monocolore. Per vincere, i sovranisti hanno proposte intrise di ideologia “völkisch” a difesa dell’identità germanica come unità di sangue e terra. [.

Lo stesso Siegmund che non si arroga «la pretesa di valutare» se la Shoah sia il peggior crimine contro l’umanità e ai comizi viene salutato con «Sieg… Mund!», mascheramento del «Sieg Heil» nazista. Un altro non detto nella Germania dove, come scriveva Madame de de Staël, «il tempo cade goccia a goccia».

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Aprile 14th, 2026 at 20:36 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.