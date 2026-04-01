SOLO L’EROSIONE DEI CONSENSI LE HA FATTO TROVARE IL CORAGGIO DI CONDANNARE, DOPO UN TRAVAGLIO DI SETTE ORE, IL BLASFEMO ATTACCO DEL SUO “AMICO” DI WASHINGTON AL PONTIFICATO DI PAPA PREVOST (SUBITO BASTONATA DA TRUMP: “SU DI LEI MI SBAGLIAVO”) – OGGI E’ STATA COSTRETTA A PRENDERE LE DISTANZE DAL “BOMBARDIERE” NETANYAHU… CHISSÀ SE IL RINCULO INTERNAZIONALE DELLA DUCETTA AZZOPPATA RIUSCIRA’ ANCORA AD ABBINDOLARE GLI ITALIANI



Referendum, guerra del Golfo, Orban e Papa Prevost: una batosta dopo l’altra. Prima di venire definitivamente trascinata verso il fondo e scomparire, Meloni ha cominciato a rinculare su Trump e Netanyahu, due tipini alle prese con grossi problemi di salute mentale che stanno sconquassando il mondo.

Il voto ungherese è stato decisivo per farle capire che doveva prendere le distanze da Washington e Tel Aviv, altrimenti andava a far compagnia ai giardinetti al suo amico trumputiniano Orban.

Solo per il terrore dell’erosione dei consensi ai “Camerati d’Italia” (Trump è maledetto dall’80% degli italiani) e, dopo un travaglio di sette ore, preceduto persino dalle dichiarazioni di solidarietà e rispetto a Papa Leone da parte del presidente iraniano, la Ducetta azzoppata ha trovato il coraggio di condannare il blasfemo attacco del Folle di Washington al pontificato di Robert Prevost, che ha fatto subito incazzare Trump (“Su di lei mi sbagliavo”), oggi la fu “Giorgia dei Due Mondi” si è smarcata da Netanyahu, annunciando la sospensione del rinnovo dell’accordo di Difesa con Israele (armi, tecnologia, intelligence).

In attesa della reazione di Netanyahu, che l’ha presa naturalmente malissimo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso del governo italiano con Israele sono state le dichiarazione di ieri del ministro degli Esteri Tajani di ritorno dalla missione in Libano che ha definito ”inaccettabili” i raid dell’Idf che dal 2 marzo scorso hanno causato oltre 2.000 morti e 6.700 feriti.

L’ira di Netanyahu non si è fatta attendere: l’ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari, è stato convocato dal governo dello stato ebraico

A quel punto, come si dice, “la somma fa il totale”: referendum, guerra del Golfo, crisi economica globale, shock energetico, botte da Orban del Trumpone demente a Papa Prevost.

Il bluff del camaleonte della Garbatella è giunto al capolinea: mejo scendere, prima di andare a finire in quelle palle di vetro con la neve finta, un classico dei souvenir Kitsch d’Italia.

(da Dagoreport)

This entry was posted on martedì, Aprile 14th, 2026 at 20:35 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.